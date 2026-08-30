Los Scouts del Perú participan este domingo 30 de agosto en una tradicional jornada de servicio comunitario, en la que apoyan en la dirección del tránsito en Lima, Callao y diversas provincias del país , como parte del homenaje a Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La actividad comenzó a las 7:45 a. m. y se realiza en coordinación con la Policía de Tránsito. Los jóvenes scouts están ubicados en distintos puntos para orientar a conductores y peatones y contribuir al orden y la seguridad vial.

Los participantes fueron previamente capacitados por efectivos de la PNP mediante sesiones teóricas y prácticas, además de ser evaluados antes de asumir esta labor. Los menores, desde los 11 años, siguen durante la jornada las indicaciones y procedimientos aprendidos.

Los Scouts del Perú pidieron a conductores y peatones respetar las instrucciones que brinden los jóvenes. Esta tradición se mantiene desde hace más de 60 años y constituye una de las principales actividades de servicio a la comunidad que la organización realiza junto con la Policía Nacional.

Además, la jornada busca reforzar los valores de solidaridad, disciplina y servicio que caracterizan al movimiento scout.

La participación de los jóvenes se ha convertido en una tradición vinculada a las celebraciones por Santa Rosa de Lima y en una muestra de su compromiso con la ciudadanía y la seguridad en las vías.

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