Cinco vehículos de diferentes categorías fueron recuperados por agentes de la Policía Nacional durante un operativo ejecutado este lunes 7 de setiembre en el sector La Tierra Prometida, en Ica. Las unidades fueron encontradas en aparente estado de abandono durante la intervención denominada “Cordillera Blanca”, desarrollada por efectivos del Escuadrón Verde – TERNA como parte de las acciones contra los delitos vinculados al robo y hurto de vehículos.

Operativo policial

El despliegue policial se realizó aproximadamente a las 12:10 p. m. en inmediaciones del asentamiento humano La Nueva Ica, donde los efectivos efectuaron labores de patrullaje e intervención en diferentes puntos de la zona. Durante estas acciones lograron ubicar cinco unidades vehiculares, entre motocicletas, mototaxis y un automóvil, procediendo a su recuperación y posterior verificación.

Entre las unidades encontradas figura una motocicleta Bajaj Pulsar NS 125, de placa 8725-8Y, color amarillo con gris, además de otra motocicleta de la misma marca y modelo, con placa 1770-AY, de color negro con gris. Ambas fueron ubicadas durante las acciones efectuadas por los agentes policiales en Tierra Prometida y quedaron bajo custodia para las diligencias correspondientes.

Asimismo, los efectivos recuperaron dos mototaxis Bajaj, ambas modelo Autoriksha Torito 2T R y de color rojo. Una de ellas registra la placa 5047-9Y, mientras que la segunda tiene matrícula 8178-9Y. A estas unidades se sumó un automóvil Kia Picanto, de placa P2R-140 y color plata brillante, completando así los cinco vehículos encontrados durante el operativo.

Las unidades fueron trasladadas y puestas a disposición de las autoridades competentes para realizar las verificaciones en los sistemas policiales y establecer su procedencia y situación legal. Las diligencias también permitirán determinar si presentan denuncias por robo o hurto, así como identificar a sus respectivos propietarios para proceder con su devolución conforme corresponda.

El operativo “Cordillera Blanca” estuvo a cargo de personal de la Región Policial Ica, DIVOPUS Ica, DUE, SECOPES y Escuadrón Verde – TERNA, dentro de las acciones desplegadas para prevenir y combatir hechos delictivos relacionados con vehículos. Las investigaciones y verificaciones continuarán para establecer las circunstancias en las que las cinco unidades terminaron aparentemente abandonadas en el sector de La Tierra Prometida.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO