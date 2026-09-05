20 bolsitas con una sustancia que sería Pasta Básica de Cocaína (PBC) fueron encontradas durante la intervención a un joven de 27 años en inmediaciones de la entrada al caserío Cerro Prieto, en Ica. La acción estuvo a cargo del personal del Escuadrón Verde (Terna) Ica, como parte del operativo denominado “Cordillera Blanca”, desarrollado aproximadamente a las 11:30 de la noche del 3 de septiembre.

Operativo antidrogas

El intervenido fue identificado con las iniciales R.M.M.H. (27), conocido con el apelativo de “Michel”, quien quedó detenido por la presunta comisión del delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas. Durante el registro efectuado por los agentes se encontraron las pequeñas bolsas de polietileno con la presunta sustancia ilícita.

Además de la presunta droga, los efectivos policiales incautaron S/ 189.50 en efectivo y un vehículo Daewoo, modelo Tico PM, de color amarillo. Tanto el dinero como la unidad vehicular quedaron bajo custodia como parte de las diligencias vinculadas a la intervención.

El detenido y todo lo incautado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes. Las diligencias permitirán determinar la naturaleza de la sustancia encontrada y esclarecer las circunstancias relacionadas con este caso de presunto tráfico ilícito de drogas en Ica.

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