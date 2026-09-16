El Centro de Salud La Palma, en Ica, habilitó un nuevo servicio especializado para atender gratuitamente a personas con sospecha o consumo de alcohol y drogas, principalmente en casos identificados con riesgo leve y moderado.

Orientación gratuita

La atención forma parte del Servicio de Orientación, Consejería e Intervención Breve (SOCIB), implementado por la Dirección Regional de Salud y que comenzó a funcionar en este establecimiento hace aproximadamente 15 días.

La psicóloga del SOCIB, Noemí Salazar, explicó que el servicio busca detectar oportunamente el nivel de riesgo que presenta cada usuario. “Nuestra población objetivo es toda persona que de pronto ha consumido o tiene sospecha de consumo de alcohol y drogas”, señaló. En el distrito de Ica, precisó, esta atención especializada se encuentra disponible en los centros de salud de San Joaquín y La Palma.

El procedimiento comienza con una atención personalizada y un tamizaje que permite clasificar cada caso en tres niveles: leve, moderado o alto. “En el caso de que sea un riesgo leve o moderado, hacemos la atención en estas instalaciones”, explicó Salazar. Cuando se identifica un cuadro de mayor complejidad, el paciente es derivado a un establecimiento especializado en salud mental o, de ser necesario, al Hospital Regional de Ica para continuar con su tratamiento.

Uno de los principales aspectos del nuevo servicio es que la consulta y la apertura de la historia clínica no tienen costo. La especialista indicó que se realizaron coordinaciones con la jefatura del establecimiento para eliminar estas barreras de acceso. “Hay una exoneración de la apertura de historia clínica, así como también de la consulta”, manifestó, agregando que las personas pueden acudir solas o acompañadas para solicitar orientación y evaluación.

La ubicación del Centro de Salud La Palma también fue considerada estratégica debido a su cercanía con la Ciudad Universitaria, donde estudian jóvenes procedentes de diferentes provincias. Salazar señaló que, en sectores próximos, como parques y espacios frecuentados por estudiantes, se han identificado situaciones relacionadas con el consumo de sustancias. Por ello, el servicio pretende facilitar el acceso temprano a orientación profesional antes de que los casos alcancen niveles de mayor gravedad.

La atención se brindará de lunes a sábado, con personal capacitado y un ambiente destinado para las evaluaciones e intervenciones. “Hago un llamado a toda la población para que sepa de este servicio y acuda al establecimiento de salud de La Palma”, expresó Noemí Salazar. Con esta implementación, se busca ampliar la detección temprana y ofrecer acompañamiento profesional gratuito a quienes presenten problemas leves o moderados relacionados con el consumo de alcohol y drogas.

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