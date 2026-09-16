Después de 15 años, Huacachina volverá a ser escenario del Festival Internacional de la Sirena de Huacachina, una celebración que busca recuperar la identidad, historia y tradiciones vinculadas al emblemático oasis iqueño.

Festival Internacional

Durante una conferencia de prensa realizada en el auditorio del Hotel Mossone, en el balneario de Huacachina, se presentó oficialmente la programación de esta primera edición del festival, que se desarrollará del 17 al 19 de setiembre de 2026.

Uno de los principales anuncios fue la presentación de Anne Thorsen Vela, ex Reina de la Vendimia de Ica, como la Sirena de Huacachina 2026, quien tendrá a su cargo la representación de la mítica leyenda durante la jornada central.

El director regional de Comercio Exterior y Turismo, Gustavo Huerta, destacó que el regreso del festival representa una oportunidad para recuperar una actividad tradicional que durante años formó parte de las celebraciones de Ica. Según la información difundida durante la conferencia, la última edición se realizó en 2011.

Durante la presentación se informó que el festival fue aprobado en sesión de concejo de la Municipalidad Provincial de Ica para incorporarlo al calendario turístico, con la finalidad de que pueda desarrollarse todos los años.

Entre las entidades mencionadas durante la conferencia figuran el Gobierno Regional de Ica, la Municipalidad Provincial de Ica y empresarios vinculados a Huacachina.

La organización resaltó su trayectoria en el ámbito de la moda y los certámenes de belleza. La propia Thorsen Vela manifestó su satisfacción por asumir la representación y agradeció la oportunidad de formar parte del retorno del festival.

“Estoy muy contenta de poder ser la Sirena de Huacachina 2026”, expresó durante su intervención, en la que también invitó a la población a participar de las actividades.

La organización también destacó la recuperación de elementos que recuerdan a la antigua Huacachina, entre ellos los tradicionales carritos de madera, utilizados antiguamente para transportar visitantes por las pendientes del balneario.

Estos elementos formarán parte de la ambientación y de espacios destinados a recordar cómo era Huacachina en décadas anteriores.

La organización presentó además el programa preparado para los tres días del festival que incluyen el concurso de cóctel creativo, que se desarrollará en la explanada del Hotel Salvatierra, la feria y entrega de dulces tradicionales de Ica en la explanada del Hotel Salvatierra, el concurso gastronómico “Sabor a Huacachina”, concierto de rock, show infantil, Popcorn gratuito para los asistentes y la escenificación de la leyenda de la Sirena de Huacachina.

La seguridad también fue uno de los puntos abordados durante la conferencia. Los responsables indicaron que la Municipalidad Provincial de Ica viene realizando las coordinaciones y trámites correspondientes para obtener las certificaciones y autorizaciones necesarias para la realización del festival.

Se anunció la presencia de efectivos de la Policía Nacional y personal de Seguridad Ciudadana, especialmente durante el sábado 19, debido a la presencia prevista de invitados y representantes internacionales.

Según los organizadores, se esperaba la participación de aproximadamente cinco o seis embajadores, por lo que se reforzarán las medidas de seguridad durante la jornada central.

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