Un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) abatió a un hombre identificado como Pedro Fernando Coleto Isidoro, de 31 años, durante una intervención a un mototaxi en el distrito limeño de Comas.

El hecho ocurrió a pocos metros del cruce de la avenida Gonzales Prada con la calle Puerta 3.

Según América Noticias, Pedro Coleto habría intentado evadir la intervención policial y escapar a bordo del vehículo menor luego de negarse a identificarse ante los agentes. Durante la persecución, el mototaxi terminó impactando contra una minivan que se encontraba estacionada.

En medio del operativo, el efectivo policial realizó disparos contra el vehículo. Como consecuencia del incidente, Coleto resultó herido y posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Otro joven que viajaba como acompañante logró escapar del lugar y su paradero aún es desconocido.

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De acuerdo con información policial, Pedro Fernando Coleto Isidoro registraba 12 denuncias en el sistema policial por diversos delitos. Tras el hecho, agentes de investigación y peritos acudieron al lugar para recoger evidencias y reconstruir lo ocurrido.

Los residentes de la zona señalaron que en los alrededores de la calle Puerta 3 se registran frecuentes robos y que las intervenciones a vehículos menores son habituales. Asimismo, algunos vecinos afirmaron haber observado la persecución y el choque del mototaxi antes de los disparos.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias del operativo y determinar la legalidad del uso del arma de fuego por parte del agente. También se realizan acciones para ubicar al segundo ocupante del mototaxi, mientras las imágenes y testimonios obtenidos en la zona son evaluados como parte de la investigación.