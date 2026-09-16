Le falta el respeto, una vez más. A solo un día de que el pleno de la Cámara de Senadores evalúe el informe que recomienda ratificar a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva (BCR), el senador Humberto Morales, de Juntos por el Perú (JP), cuestionó la eventual permanencia del alto funcionario y sostuvo que no es apropiado que permanezca en el cargo.

En el Hall de los Pasos Perdidos, el congresista de izquierda aseguró que Velarde no cumpliría –de acuerdo con su interpretación– los requisitos profesionales necesarios para ejercer altos cargos en el sector público y cuestionó sus supuestas vinculaciones con empresas privadas.

“Velarde no es el idóneo para estar al frente del BCR y lo he demostrado en la Comisión (de Procedimientos Especiales del Senado). No tiene los grados y títulos que todos los peruanos deben tener para ejercer la función profesional en el sector público. Tiene vinculaciones con empresas privadas”, exclamó.

Para reforzar su argumento, Morales, quien aparece en los planillones que el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político de Sendero Luminoso, presentó para inscribirse como partido, enfatizó que nuestro banquero central no registra títulos en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

REALIDAD

Por el contrario, el informe de la Comisión de Procedimientos Especiales sostiene que Velarde cumple los requisitos aplicables a su cargo establecidos en la Constitución, la Ley Orgánica del BCR, el Reglamento del Senado y otras normas.

El grupo de trabajo añadió que no se identificaron impedimentos para la ratificación de nuestro banquero central.

En dicha comisión, en su sesión del 2 de setiembre, Morales protagonizó un altercado con Velarde, a quien le dijo: “Yo creo que usted, señor Velarde, ha hecho el trabajo que se le encomendó y punto. No entiendo por qué se esfuerzan para (elogiarlo)”.