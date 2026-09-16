Humberto Morales, firmante de planillón del Movadef, critica a Julio Velarde. (Foto: Agencia Andina)
Humberto Morales, firmante de planillón del Movadef, critica a Julio Velarde. (Foto: Agencia Andina)

Le falta el respeto, una vez más. A solo un día de que el pleno de la Cámara de Senadores evalúe el informe que recomienda ratificar a como presidente del Banco Central de Reserva (BCR), el senador , de Juntos por el Perú (JP), cuestionó la eventual permanencia del alto funcionario y sostuvo que no es apropiado que permanezca en el cargo.

En el Hall de los Pasos Perdidos, el congresista de izquierda aseguró que no cumpliría –de acuerdo con su interpretación– los requisitos profesionales necesarios para ejercer altos cargos en el sector público y cuestionó sus supuestas vinculaciones con empresas privadas.

no es el idóneo para estar al frente del BCR y lo he demostrado en la Comisión (de Procedimientos Especiales del Senado). No tiene los grados y títulos que todos los peruanos deben tener para ejercer la función profesional en el sector público. Tiene vinculaciones con empresas privadas”, exclamó.

Para reforzar su argumento, Morales, quien aparece en los planillones que el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (), brazo político de , presentó para inscribirse como partido, enfatizó que nuestro banquero central no registra títulos en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria ().

REALIDAD

Por el contrario, el informe de la Comisión de Procedimientos Especiales sostiene que cumple los requisitos aplicables a su cargo establecidos en la Constitución, la Ley Orgánica del BCR, el Reglamento del Senado y otras normas.

El grupo de trabajo añadió que no se identificaron impedimentos para la ratificación de nuestro banquero central.

En dicha comisión, en su sesión del 2 de setiembre, protagonizó un altercado con , a quien le dijo: “Yo creo que usted, señor Velarde, ha hecho el trabajo que se le encomendó y punto. No entiendo por qué se esfuerzan para (elogiarlo)”.

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