En reconocimiento a su trayectoria al frente de la institución responsable de la política monetaria del país y su aporte a la economía nacional, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), fue distinguido con la primera edición del Premio Legado Perú por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y el diario El Comercio.

Velarde fue designado presidente del BCR en el 2006. Luego fue ratificado en el cargo por cuatro administración gubernamentales, incluyendo la de la presidenta Keiko Fujimori.

Tiene un posgrado en Economía por la Universidad del Pacifico, donde obtuvo el primer lugar en su promoción. Tiene maestría y estudios de doctorado en Economía en la Universidad de Brown y estudios avanzados de Economía en el Instituto de Economía Mundial de Kiel.

Inflación

Tras recibir el Premio Legado de manos del director de El Comercio, Juan Aurelio Arévalo Miro Quesada y de la rectora de la UPC, Milagros Morgan Rozas, Velarde refirió que la inflación baja se alcanzó por una serie de factores, como los consensos alcanzados después de que el país afrontó problemas de alta inflación.

Ademas, señaló que hoy existe un compromiso del gobierno de no solicitar préstamos al BCR.

A ello se suma el establecimiento de un rango meta de inflación de 3%, cifra distinta al de otros países de América Latina.

“Me es difícil entender que la mayor parte de países de América Latina tienen una meta tan alta. Todos los países desarrollados tienen una meta de 2%. No veo ningún beneficio en que por ser latinoamericanos tengamos que apuntar a una inflación mas alta”, comentó.

Además, dijo que un país con estabilidad de precios puede alcanzar un mayor y mas sano crecimiento.

El presidente de la entidad responsable de la política monetaria del país, recordó los periodos de inestabilidad política, que “han sido costosos”.