La llegada de BTS a Lima ha generado gran expectativa entre sus seguidores. Durante la preventa se vendieron más de 118 000 entradas para los tres conciertos que la agrupación surcoreana ofrecerá los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Las entradas para las dos primeras fechas se agotaron en menos de dos horas, mientras que la tercera jornada también registró una elevada demanda.

Según TV Perú, la magnitud de estos conciertos, la seguridad de los asistentes cobra especial importancia. Además de las medidas preventivas adoptadas por los organizadores, este tipo de espectáculos debe contar con un Seguro Obligatorio de Accidentes Personales, destinado a brindar cobertura ante posibles accidentes que puedan ocurrir durante el evento, según las condiciones y alcances establecidos por la normativa vigente.

Según la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), el organizador del evento es responsable de contratar este seguro, cuya cobertura comprende accidentes que puedan afectar a los asistentes. La póliza incluye protección por muerte accidental, invalidez permanente, incapacidad temporal y gastos médicos y de sepelio, conforme a los montos fijados por ley.

“Este seguro brinda protección a los asistentes frente a las consecuencias de los accidentes que puedan ocurrir durante el espectáculo, de acuerdo con las condiciones de la cobertura. Es importante que el público conozca que, además del seguro, la prevención y el cumplimiento de las medidas de seguridad son fundamentales para disfrutar de estos eventos”, indicó Eduardo Chávez de Piérola, gerente legal de Apeseg.

Recomendaciones para disfrutar los conciertos de BTS

Para disfrutar del concierto de BTS de manera segura, se recomienda tomar en cuenta las siguientes medidas:

Llegar con anticipación al recinto, identificar las salidas de emergencia y seguir las indicaciones del personal de seguridad.

Llevar únicamente lo necesario y mantener las pertenencias personales bajo cuidado durante toda la jornada.

Mantenerse hidratado y cumplir las recomendaciones de seguridad establecidas por la organización.

Planificar con anticipación los traslados de ida y retorno, debido a la alta demanda de transporte que podría registrarse al finalizar el concierto.

Evitar las aglomeraciones y conservar la calma ante cualquier eventualidad, siguiendo las instrucciones del personal encargado de la seguridad.

En Perú, las empresas organizadoras de espectáculos públicos deben contar con un Seguro de Accidentes Personales, destinado a brindar protección a los asistentes ante accidentes que puedan ocurrir durante el evento, de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa vigente.