La Asociación Peruana de Empresas Turísticas (APETUR) anunció una paralización de los vehículos tubulares que operan en Huacachina desde este martes 15 de setiembre, como medida de protesta frente a la falta de una solución definitiva a la situación legal y técnica de estas unidades.

Tubulares paralizados

Representantes del gremio ofrecieron una conferencia de prensa para explicar sus reclamos y señalaron que han solicitado la intervención de autoridades nacionales, regionales y locales para establecer un mecanismo que permita regularizar el servicio sin desplazar a los actuales operadores.

El pronunciamiento también quedó plasmado en el Oficio N.° 013-2026-PRE, fechado el 14 de septiembre de 2026, mediante el cual APETUR comunicó las razones del paro indefinido de los tubulares en Huacachina y planteó la necesidad de encaminar su formalización administrativa, tributaria y laboral. El documento fue dirigido a la Presidencia de la República y remitido a diferentes autoridades del Ejecutivo, Gobierno Regional de Ica, Municipalidad Provincial de Ica y otras instituciones vinculadas al sector.

Durante la conferencia, los representantes cuestionaron además la versión sobre una paralización previa del servicio atribuida a las autoridades después de recientes intervenciones. “Las operaciones nunca se suspendieron. Nosotros estamos anunciando una paralización en protesta realmente del desinterés de los actuales gobiernos locales”, manifestó Julio Mendivil, uno de los voceros.

El gremio también cuestionó la actuación de la Fiscalía durante un operativo y denunció un supuesto abuso de autoridad, afirmación que corresponde a la versión de los operadores y que deberá ser contrastada con la autoridad involucrada.

Uno de los principales problemas planteados está relacionado con la antigüedad y características de los tubulares. Los empresarios sostienen que las unidades modernas disponibles no tendrían las mismas condiciones que los vehículos tradicionalmente utilizados para recorrer las dunas.

“Necesitamos estos carros fuertes de fierro, estos carros de 8 cilindros muy fuertes que había antiguamente”, expresó Manuel Mejía, uno de los representantes, quien pidió que el MTC evalúe un tratamiento particular para esta actividad turística.

La normativa vigente establece, sin embargo, requisitos específicos para estas unidades. El MTC ha precisado que los tubulares destinados al transporte turístico deben contar con chasis original y cumplir determinadas condiciones técnicas, mientras que la antigüedad máxima de permanencia en el servicio es de 15 años, ampliada hasta 20 años mediante la regulación municipal de Ica. Además, corresponde a la Municipalidad Provincial de Ica verificar los requisitos antes de otorgar la autorización para operar.

Frente a estas exigencias, APETUR planteó que los operadores reciban un periodo que les permita avanzar hacia la regularización. “La propuesta que nosotros estamos elevando es que nos den un plazo determinado, prudente, para poder adecuarnos a las normativas que el MTC nos solicita”, explicó uno de los representantes.

Los dirigentes también afirmaron que anteriormente algunas unidades pasaron procesos de revisión y conformidad técnica respaldados por universidades, antecedentes que pretenden presentar ante las autoridades durante las negociaciones.

Los representantes también se pronunciaron sobre el eventual uso de vehículos UTV como alternativa para los recorridos turísticos. Señalaron que no están en contra de estas unidades, pero consideran que su capacidad sería menor frente al número de pasajeros que actualmente movilizan los tubulares. “No estamos en contra de nadie, es nuestra forma de trabajar”, precisaron, mientras advirtieron que una sustitución completa podría, según su posición, encarecer el servicio y hacerlo menos accesible para determinados visitantes.

La controversia lleva varios meses siendo discutida entre instituciones públicas y representantes privados. En enero de 2026, el propio Mincetur confirmó oficialmente la participación de APETUR en la Mesa Técnica para el desarrollo turístico seguro en Huacachina, donde la asociación expuso propuestas sobre la problemática de los tubulares. El grupo de trabajo busca precisamente avanzar en seguridad, formalización y fiscalización de esta actividad turística.

Sobre la cantidad de vehículos involucrados, uno de los representantes señaló que actualmente existirían alrededor de 300 tubulares relacionados con la actividad. “Nosotros hemos sido formales, totalmente formales y a nosotros nos han quitado la formalidad”, sostuvo durante la conferencia, al considerar que las modificaciones normativas terminaron generando mayores dificultades para los operadores. Las cifras sobre el número de unidades corresponden a estimaciones del propio sector y pueden variar respecto de los registros manejados por las autoridades.

APETUR advirtió además sobre el impacto económico que tendría una paralización prolongada. Sus representantes calcularon que más de 10 mil familias tendrían alguna relación directa o indirecta con la cadena turística y estimaron pérdidas de entre S/ 50 mil y S/ 70 mil por día. “Y capaz me quedo corto, porque los hoteles se vacían”, sostuvo uno de los voceros. También calcularon que entre 2,500 y 3,000 turistas diarios llegan a Huacachina, cifras proporcionadas por el gremio.

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