La tradición y la identidad cultural de Ica vuelven a ocupar un lugar central con el retorno del Festival Internacional de la Sirena de Huacachina, una celebración emblemática que, después de 15 años, se prepara para reencontrarse con el público en el histórico oasis iqueño.

Tradición y turismo

La presentación oficial del festival se realizó en el auditorio de PROMPERÚ, en Lima, durante una conferencia de prensa que reunió a autoridades, representantes del sector turístico, empresarios y medios de comunicación.

Durante la jornada fue presentada oficialmente Anne Thorsen Vela como la Sirena de Huacachina 2026. La joven, quien fue Reina de la Vendimia 2023 y Miss Teen Universe Perú 2024, asumirá el papel de embajadora de una de las leyendas más representativas de la provincia de Ica.

Durante su intervención, Thorsen destacó el valor de la leyenda de la Sirena de Huacachina y su vínculo con la identidad regional. Su participación busca contribuir no solo a la promoción de la festividad, sino también a generar conciencia sobre la conservación del oasis y la importancia del turismo sostenible.

El festival busca recuperar una tradición vinculada a la historia y al imaginario cultural de Huacachina, proyectándola hacia nuevas generaciones y fortaleciendo su posicionamiento como uno de los principales destinos turísticos del Perú.

La organización está a cargo de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ica (DIRCETUR), bajo la conducción del director regional de Turismo, Dr. Gustavo Huerta, en coordinación con instituciones públicas, organizaciones y representantes del sector privado.

Las actividades principales del I Festival Internacional de la Sirena de Huacachina 2026 se desarrollarán del 17 al 19 de setiembre en el balneario de Huacachina.

La programación contempla diversas actividades destinadas a promover la cultura, gastronomía, turismo y tradición del oasis, con la participación de representantes del sector turístico y aliados estratégicos.

Como parte de las celebraciones, el 19 de setiembre, desde las 9:00 p. m., se realizará una Fiesta de Gala en honor a la Sirena de Huacachina en el ex Casino Mossone, ubicado en el boulevard del balneario. La actividad contará con la participación de artistas y propuestas de entretenimiento para los asistentes.

Entre los aliados mencionados se encuentran la Municipalidad Provincial de Ica, el Patronato de Ica, PROMPERÚ, la asociación ARMAP, representantes del sector gastronómico y turístico, así como delegaciones vinculadas al turismo de Lima.

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