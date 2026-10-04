Gunter Silva Passuni (nació en La Merced, Perú) es un escritor radicado en Londres. Debutó con el libro de cuentos “Crónicas de Londres” (2012) antes de publicar “Pasos pesados” (1ra. Ed. 2016 y 2da. Ed. 2026 por el Fondo editorial de la Universidad César Vallejo), novela que corresponde a la realidad peruana de las décadas de 1980 y 1990 y que aborda la pérdida de la inocencia, el desencanto generacional y las secuelas del conflicto armado interno.

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Sinopsis

La narrativa de Silva se caracteriza por un ritmo ágil, prosa directa y fuerte carga visual. La crítica ha destacado su capacidad para construir una atmósfera claustrofóbica y realista. Tiago es un joven universitario que intenta abrirse paso en una Lima enrarecida por la violencia desatada por Sendero Luminoso, la crisis económica, los apagones y el toque de queda. Tras verse inmerso en situaciones límite, tensiones sentimentales y episodios de violencia urbana, el protagonista se ve forzado a dejar el país y tomar el camino del exilio hacia Europa. Es una novela breve que combina el género policial, el drama romántico y la narrativa sobre la migración.

Desencanto

Retrata a una generación truncada por la inestabilidad política y social, a finales del siglo XX. El peso de la memoria: violencia y desarraigo generacional. La literatura peruana contemporánea sobre el periodo del conflicto armado interno (1980-2000) ha transitado por diversos matices: desde el testimonio y la denuncia sociopolítica hasta la exploración de las secuelas emocionales en la vida cotidiana.

En este último espacio se ubica esta narrativa híbrida que supera la novela de aprendizaje (Bildungsroman) de migración y el drama urbano; la obra constituye un lúcido ensayo de ficción sobre la parálisis existencial, la pérdida prematura de la inocencia y el exilio implacable al que fue empujada toda una generación a finales del siglo XX.

Conflicto

La violencia no solo se muestra en los atentados, sino en cómo permea la vida, la paranoia colectiva y las decisiones individuales. La ciudad enrarecida y la violencia desmitificada El primer acierto crítico de “Pasos pesados” radica en el tratamiento de la violencia política. Lejos de construir una épica ideológica o una mera crónica periodística de la barbarie, Silva opta por retratar la violencia desde la cotidianidad. Lima-centrista castigada por el miedo. Funciona como un espacio opresivo y claustrofóbico marcado por apagones, coches bomba y represión militar.

En este escenario, Tiago no se configura como un héroe trágico ni como un militante comprometido, sino como un testigo involuntario cuyo desarrollo personal es interrumpido por el caos estructural del país. La violencia en la obra opera como una fuerza corrosiva que desgasta los vínculos afectivos y contamina los proyectos de vida.

Exilio

La temática trata del desarraigo, la distancia con la patria y la búsqueda de identidad en un territorio extranjero (un aspecto que dialoga con la propia experiencia del autor en Reino Unido). La migración como exilio y ruptura ontológica es parte del tramo final de la obra que revive el foco geográfico hacia la experiencia del viaje y la migración hacia Europa, un eje temático recurrente en la producción de Silva (ya explorado en su libro de relatos). El desplazamiento territorial no se plantea en la novela como una solución liberadora o un triunfo de superación personal, sino como una amputación necesaria.

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Personajes

Tiago E. Molina (el protagonista), el Gato, Ana (el amor fragmentado) conocen de la arquitectura del miedo: coche bomba, humo y sirenas. Tiago y los personajes que lo rodean encarnan a una juventud en deriva, cuyas certezas morales y proyectos académicos y profesionales se desmoronan a medida que la crisis económica y el terrorismo se agudizan Si comparamos el abordaje del conflicto armado interno (1980–2000), en la literatura peruana contemporánea abarca desde la moral de la burguesía hasta la crónica del horror y la auto ficción.

Ahora, insertamos “Pasos pesados” de Silva porque dialoga y se distancia de otras obras clave del corpus nacional. Un breve comparativo “Pasos pesados” (Silva) ante “La hora azul” (Alonso Cueto) y “Abril rojo” (Santiago Roncagliolo); la propuesta de Silva aporta una pieza fundamental al rompecabezas de la memoria peruana: no habla desde el héroe, el villano ni el policía, sino desde la generación bisagra que perdió su juventud y tuvo que reconstruir su identidad en la lejanía.

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Conclusión

“Pasos pesados” se consolida como una obra clave dentro de la narrativa peruana reciente encargada de revisar las cicatrices de las décadas de los ochenta y noventa. Al articular la memoria histórica con la intimidad de la crisis juvenil, Silva ofrece un retrato fidedigno de una generación bisagra: aquella que tuvo que aprender a caminar con el peso de una patria fragmentada. En resumen, vibra el espacio donde la modernidad peruana quedó truncada y donde la única forma de avanzar para toda una generación fue dando “pasos pesados” lejos de sus calles.“

Es, en última instancia, una meditación profunda sobre cómo el conflicto político no solo destruye instituciones, sino que altera de forma irreversible la cartografía emocional y el destino de los individuos.

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