Un accidente de tránsito puede ocurrir en segundos y generar confusión entre conductores, pasajeros y peatones. Frente a esa situación, la prioridad debe ser proteger la vida, solicitar atención médica y luego iniciar los trámites correspondientes.

En 2025 se registraron en Perú 88.243 siniestros de tránsito, 55.329 personas lesionadas y 3.428 fallecidas, según cifras de la Policía Nacional difundidas por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

En el marco de la Semana de Educación en Seguridad Vial, que se conmemora durante la primera semana de septiembre, Vivir Seguros comparte cinco recomendaciones para actuar después de un siniestro y conocer las principales coberturas disponibles.

1. Atender primero a las personas heridas

Si existen personas lesionadas, la atención médica debe ser la prioridad.

En caso de emergencia, se puede solicitar asistencia al Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) mediante la línea 106, además de comunicarse con la Policía cuando corresponda.

“La atención médica de emergencia no puede condicionarse a la presentación del SOAT ni a la identificación del vehículo involucrado”, señala María Fernanda Tejada, líder de Seguros Masivos de Vivir Seguros.

Susalud confirma que los establecimientos públicos y privados deben brindar atención inmediata en una emergencia y no pueden exigir previamente DNI, SOAT, pagos o trámites administrativos. Estos procedimientos deben realizarse después de estabilizar al paciente.

Siempre que sea seguro hacerlo, también conviene señalizar la zona para evitar nuevos choques o atropellos.

2. Comunicar el accidente y activar el SOAT

Luego de atender a las víctimas, el conductor debe comunicar el siniestro a la compañía que emitió el SOAT y seguir sus indicaciones.

También corresponde informar a la Policía y proporcionar los datos requeridos para el registro del accidente.

El SOAT protege a las personas afectadas por accidentes de tránsito sin importar quién tuvo la responsabilidad del siniestro. Su cobertura se aplica a ocupantes, conductores, pasajeros y terceros perjudicados, de acuerdo con la normativa vigente.

Si únicamente existen daños materiales, el procedimiento puede ser distinto, porque el SOAT no cubre daños al vehículo, sino lesiones y consecuencias personales.

3. ¿Qué ocurre si el vehículo se da a la fuga?

Cuando el vehículo causante no puede ser identificado y abandona el lugar, existe el Fondo de Compensación del SOAT y CAT, administrado por el MTC.

En 2026, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informa que este fondo puede cubrir gastos médicos, sepelio e indemnizaciones hasta los límites correspondientes al SOAT.

Para realizar el trámite se recomienda presentar la denuncia policial y conservar toda información disponible sobre el accidente, como fotografías, videos, características del vehículo, placa parcial o testimonios.

El MTC cuenta además con un formulario virtual para reportar accidentes ocasionados por vehículos no identificados.

4. Qué cubre actualmente el SOAT

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito está destinado a cubrir daños personales y no reparaciones de vehículos.

Los límites vigentes para 2026 son:

Gastos médicos: hasta 5 UIT, equivalentes a S/27.500.

hasta 5 UIT, equivalentes a S/27.500. Invalidez permanente: hasta 4 UIT, equivalentes a S/22.000.

hasta 4 UIT, equivalentes a S/22.000. Fallecimiento: 4 UIT, equivalentes a S/22.000.

4 UIT, equivalentes a S/22.000. Gastos de sepelio: hasta 1 UIT, equivalentes a S/5.500.

hasta 1 UIT, equivalentes a S/5.500. Incapacidad temporal: hasta 1 UIT, equivalentes a S/5.500.

Estos montos están respaldados por la información publicada por el MTC para 2026.

El SOAT no cubre daños materiales al automóvil, robo, choque contra objetos ni responsabilidad civil patrimonial. Esas coberturas pueden formar parte de un seguro vehicular, según la póliza contratada.

5. Diferenciar el SOAT de un seguro vehicular

El SOAT es obligatorio y está enfocado en proteger a las personas.

Un seguro vehicular, en cambio, puede incluir daños propios del automóvil, robo, responsabilidad civil frente a terceros, asistencia y otros beneficios dependiendo del producto contratado.

Por eso, tener SOAT no significa que el vehículo esté asegurado frente a daños materiales.

“Muchas personas consideran que el SOAT es simplemente un requisito para circular, pero detrás de esa obligación existe una protección efectiva para las personas que resultan afectadas en un accidente de tránsito”, señala Tejada.

Qué documentos conviene conservar después del accidente

Cuando las condiciones lo permitan, es útil guardar evidencia del siniestro: fotografías del lugar, daños visibles, placa de los vehículos involucrados y datos de testigos.

También conviene conservar certificados médicos, comprobantes vinculados a la atención y copia de la denuncia policial.

En casos de vehículos no identificados, el Fondo SOAT y CAT exige registrar el accidente y adjuntar documentación como denuncia policial y reporte de emergencia o certificado correspondiente, según el caso.

La atención médica, sin embargo, nunca debe retrasarse por recopilar documentos o completar trámites.