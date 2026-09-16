El abogado Antonio Sotelo Calderón postula al cargo de gobernador regional de Tacna por la alianza electoral Venceremos. Correo lo entrevistó luego de su participación en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones en el Colegio de Ingenieros del Perú en Tacna.

¿Por qué postula el gobierno regional?

Tenemos la vocación de servicio, queremos trabajar en beneficio de toda la población de toda la región de Tacna, es decir Tacna, Jorge Basadre, Tarata y Candarave, para hacerlo de forma honesta, responsable, transparente y que los recursos del Gobierno Regional lleguen a toda la población, sobre todo a la más vulnerable.

¿Qué es lo que hará de llegar al cargo de gobernador?

Desde el día 1 ver el problema de formalización de todos los predios tanto rústicos, agrícolas, pecuarios para poder formalizarlos y así mismo vamos a realizar la formalización de los predios urbanos porque la ley así lo permite, que tanto los gobiernos regionales y locales puedan formalizarlos.

Uno de los principales problemas de los tacneños es el entrampamiento del hospital regional ¿qué plantea usted?

Hay un informe ya de Contraloría de que es inviable seguir construyendo ese hospital, nosotros en nuestra propuesta hemos considerado construir un nuevo hospital de última tecnología, con todo el equipamiento de última generación en el local que ahora es denominado el ‘hospital de cartón’ que fue utilizado en la época de la pandemia COVID-19, ahí vamos a construir un nuevo hospital.

¿Qué haría para resolver el déficit de agua que se agravará con el Fenómeno del Niño?

Justamente tenemos que coordinar para que en la época de lluvias tenemos que construir para poder embalsar y que el agua no se vaya al mar, tenemos que construir represas para que los ríos y las aguas de lluvias se puedan represar para utilizarlas después en la comunidad de Tacna y en la agricultura.

Cada año egresan más profesionales de institutos y universidades ¿cómo se podría generar más empleo?

Vamos a ejecutar todas las obras pertinentes, para ello vamos a necesitar técnicos y profesionales y así mismo mano de obra, para que puedan trabajar en todos los proyectos todos los tacneños y así mismo generar nuevas fuentes de trabajo con la aplicación del nuevo Decreto Supremo 009-2026 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo que aprueba que la Zofratacna sea aperturado para que los inversiones extranjeras puedan venir y crear el parque industrial, donde vengan los inversores a invertir en la ciudad de Tacna y crear más fuentes de trabajo para todos los tacneños.

Experiencia en el sector público

Antonio Sotelo Calderón es abogado, tiene 64 años, es natural de Tacna, tiene 36 años de ejercicio ocupando diversos cargos en la administración pública cómo en la Sunafil, Ministerio de Trabajo y el Cofopri.