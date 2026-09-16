Las cámaras de seguridad delatan la fría operación de una banda de ‘robacasas’ en Huancayo. En 10 minutos dos varones y una mujer con una pata de cabra quebraron la puerta de una vivienda ubicada en la cuadra 15 de la calle Parra del Riego en la Urbanización La Florida, distrito de El Tambo.

El robo ocurrió a las 18:45 horas del domingo último, las cámaras de seguridad captaron a dos hombres y una joven mujer ingresando a la casa, mientras un cuarto sujeto conducía un vehículo verde- negro con lunas polarizadas. Los ladrones se llevaron más de 25 mil soles en productos de belleza, prendas nuevas, carteras, joyas, una laptop y otros.

Hábiles ladrones

Según la denuncia, los facinerosos primero ingresaron a una casa en Pio Pata, fueron descubiertos y huyeron, luego tocaron varias puertas en La Florida y entraron al inmueble de unos promotores.

Los cacos arrancaron la cámara de seguridad, para llevarse hasta los perfumes, carteras y la gorra de la agraviada.

Las cámaras captaron el rostro del que rompe la puerta, de unos 30 a 35 años, a la mujer que usa lentes de unos 30 años, con apariencia de estudiante.

Un tercer sujeto se cubre el rostro con una gorra; todos bien vestidos sacan todo lo robado en bolsas, mochilas y huyen en el auto oscuro. Esos ladrones están robando casas en Huancayo a cualquier hora del día, usando un carro con placa clonada. Según la Policía los ladrones usan guantes para evitar su captura.