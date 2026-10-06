El Pleno de la Cámara de Diputados pasó a un cuarto intermedio luego de más de cuatro horas de debate sobre la solicitud del Gobierno para recibir facultades legislativas. De esta manera se revisarán las distintas propuestas presentadas durante la sesión y llevar el tema a la Junta de Portavoces.

La sesión comenzó con la sustentación del dictamen aprobado por la Comisión de Constitución, a cargo de su presidenta, Gianinna Avendaño. El documento propone que el Ejecutivo pueda legislar únicamente en dos materias, seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno de El Niño.

Avendaño explicó que la solicitud gubernamental fue enviada a 12 comisiones ordinarias para recoger opiniones consultivas. Según detalló, ocho de estos grupos de trabajo concluyeron que el pedido no era viable o recomendaron no aprobarlo.

La presidenta de la comisión también informó que durante el análisis se recibieron 77 opiniones de especialistas e instituciones. A ello se sumaron 109 opiniones contrarias registradas mediante el portal del Congreso.

Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

Fuerza Popular plantea ampliar facultades

Durante el debate, el diputado Arturo Alegría sustentó el dictamen en minoría presentado por Fuerza Popular. La propuesta busca autorizar al Ejecutivo a legislar en más de 50 de los 66 puntos incluidos en su solicitud original.

El planteamiento incorpora asuntos relacionados con materia penal, procesal penal y ejecución penal, además de seguridad ciudadana, orden interno, sistema penitenciario y migración. Además, contempla medidas sobre micro y pequeñas empresas, empleo, simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, calidad regulatoria y transformación digital.

La propuesta fujimorista incluye además materias vinculadas con desarrollo productivo, innovación, agricultura y riego, recursos hídricos, infraestructura hidráulica, pesca, acuicultura, minería, turismo, hidrocarburos y electricidad. Asimismo, considera asuntos ambientales, recursos naturales e infraestructura productiva e industrial.

En materia económica, el texto incorpora aspectos tributarios, aduaneros, facilitación del comercio e implementación de acuerdos comerciales. Asimismo, plantea facultades en reforma estructural, organización y modernización del Estado, servicio civil, vivienda y saneamiento.

Bancadas divididas

Juntos por el Perú mantiene una posición contraria a la delegación de competencias solicitada por el Ejecutivo. La bancada sostiene que varias de las atribuciones planteadas corresponden a la función legislativa que ejerce el Parlamento.

Desde el Partido del Buen Gobierno también se cuestionó la amplitud del texto presentado por Fuerza Popular. Nery Fernández sostuvo que algunos de los asuntos incluidos pueden ser importantes, pero consideró que no tienen carácter urgente.

Por su parte, Renovación Popular planteó que el Parlamento debería concentrarse en las medidas que permitan al Ejecutivo desarrollar su gestión. La diputada Verónica Yonz pidió a las bancadas no centrar la discusión en quién ocupa actualmente el Gobierno.

“Pensemos un poco más en que podemos hacer nosotros para poder dejar trabajar a este Ejecutivo”, señaló Yonz.

Durante la parte final del debate, Gianinna Avendaño informó que durante la sesión fueron presentados 16 textos sustitutorios. Pese a ello, solicitó que se sometiera a votación el dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución.



