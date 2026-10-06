Los conciertos de BTS en Lima no solo han generado expectativa entre sus seguidores. La realización de los tres shows en el Estadio San Marcos también provocará cambios temporales en las actividades académicas de universidades ubicadas en los alrededores del recinto.

PUCP: Clases virtuales desde la 1 p.m.

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) informó que modificará la modalidad de sus clases durante dos de las fechas de los conciertos, debido a las restricciones vehiculares y a la congestión que se prevé en las vías cercanas a su campus. BTS se presentará en San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre, con conciertos programados desde las 8:00 p.m.

De acuerdo con el comunicado de la universidad, el miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre las actividades académicas se desarrollarán con normalidad durante la mañana. Sin embargo, a partir de la 1:00 p.m., las clases pasarán a modalidad virtual.

La medida contempla algunas excepciones. Las unidades académicas podrán determinar qué actividades, debido a su naturaleza, necesitan mantenerse de manera presencial. Asimismo, el personal administrativo que no requiera permanecer en el campus podrá continuar sus labores de forma remota desde la 1:00 p.m.

La PUCP precisó que estas disposiciones corresponden al campus principal y no afectan las actividades o eventos que ya estaban programados. Además, otros locales de la universidad, como Centrum PUCP, NOS y Chorrillos, continuarán abiertos.

¿Qué pasará en San Marcos?

La Facultad de Educación de la UNMSM determinó que las clases de pregrado en la Ciudad Universitaria se realizarán de manera virtual del martes 6 al viernes 9 de octubre. Durante este periodo, los docentes deberán informar a sus estudiantes los enlaces, plataformas y mecanismos de acceso necesarios para cada sesión. Con esta medida, la facultad busca garantizar la continuidad de las actividades académicas mientras persistan las restricciones para el ingreso y desplazamiento por las vías cercanas al campus.

La disposición no alcanza a los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Física, ubicada en La Victoria, donde las clases se mantendrán de manera presencial y de acuerdo con los horarios establecidos. La medida responde específicamente a las restricciones de acceso y circulación en los alrededores de la Ciudad Universitaria, por lo que no representa una suspensión general de las actividades de la Facultad de Educación.

En tanto, los alumnos de pregrado que desarrollan sus actividades en el campus deberán revisar los canales oficiales de la universidad y las indicaciones de sus docentes para conocer los horarios, enlaces y mecanismos de acceso a las clases virtuales. Hasta el momento, no se han comunicado modificaciones similares para otras facultades o sedes.

De esta manera, mientras miles de seguidores de BTS se preparan para acudir al recinto, las universidades cercanas han optado por reducir los desplazamientos de sus comunidades durante las horas de mayor congestión y mantener la continuidad de las actividades académicas mediante plataformas virtuales.