El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), anunció que dispondrá de más de 80 buses de transporte público autorizado para facilitar el retorno de los asistentes a los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos.

La medida se aplicará al término de las presentaciones programadas para el miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre, con cuatro puntos de embarque habilitados en los alrededores del recinto.

Habrá cuatro puntos de embarque alrededor de San Marcos

Al finalizar cada concierto, los asistentes deberán dirigirse a los puntos de embarque señalizados por la ATU, desde donde partirán buses autorizados hacia diferentes zonas de Lima y Callao.

El mapa difundido por la entidad ubica paraderos en los alrededores de las avenidas Óscar R. Benavides, Universitaria y Mariano Cornejo, además de conexiones con el corredor Rojo.

La ATU recomienda identificar estos puntos antes del ingreso al concierto y seguir las indicaciones del personal desplegado en la zona.

Rutas hacia Lima Norte

Para quienes se dirijan hacia San Martín de Porres, Los Olivos y otros distritos de Lima Norte, estarán disponibles las siguientes rutas:

J.C. Bus: ruta 1337.

El Rápido: ruta 1022.

Translima: rutas 1159 y 1031.

Realidad Express: ruta 1008.

Nueva América: ruta 1023.

CKF “La F”: ruta 1021.

Palmari “La P”: ruta 1019.

Estas unidades utilizarán puntos de embarque próximos a la avenida Óscar R. Benavides y la avenida Universitaria, de acuerdo con el mapa de la ATU.

Rutas hacia Lima Este

Los asistentes que regresen hacia San Juan de Lurigancho, el centro de Lima y otros sectores del este podrán utilizar:

Milenium: ruta 1256.

Satélite: ruta 1132.

Trans Service Canadá: ruta 1279.

El esquema de circulación difundido por la ATU contempla salidas hacia Lima Este por la avenida Óscar R. Benavides.

Rutas hacia Lima Sur

Para los usuarios que se dirijan a Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y otros distritos de Lima Sur, estarán disponibles:

Expreso Doce: ruta 1478.

Aquarius: ruta 1482.

Guadulfo: ruta 1253.

Safrasa “La 40”: ruta 1236.

Córdova y Paucar “La V”: ruta 1182.

El mapa de movilidad también señala salidas por la avenida Mariano Cornejo hacia Pueblo Libre, Miraflores y Villa María del Triunfo.

También habrá buses hacia el Callao

Quienes se desplacen hacia la Provincia Constitucional del Callao podrán abordar unidades de:

Señor del Mar: ruta 1133.

Avagon: ruta 1445.

Estas rutas se conectarán con el eje de la avenida Óscar R. Benavides y la avenida Faucett, según el plan difundido.

Corredor Rojo también estará disponible

La ATU informó que el corredor Rojo también operará como alternativa para quienes necesiten movilizarse hacia San Miguel, San Isidro, Ate y otros puntos de su recorrido.

En el mapa, el corredor aparece conectado con la avenida Mariano Cornejo, en el sector sur del entorno de San Marcos.

ATU recomienda evitar transporte informal

Los puntos de embarque estarán identificados y segregados para ordenar el despacho de los buses después de los conciertos.

La ATU recomendó a los asistentes utilizar únicamente transporte público autorizado y evitar abordar vehículos informales al retirarse del estadio.

También pidió planificar el retorno con anticipación, ubicar previamente el paradero correspondiente y seguir las indicaciones del personal en campo.

La entidad realizará el monitoreo de la operación del transporte público durante las tres fechas del evento.