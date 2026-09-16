Vecinos del asentamiento José Carlos Mariátegui en la provincia de Sullana, denunciaron que, desde hace varios días, vienen conviviendo con aguas residuales tras el colapso de un buzón en la zona, lo cual afecta gravemente la salud de los pobladores, especialmente de los niños y adultos mayores.

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El problema que se registra de manera constante, ocurre en la transversal San Hilarión, entre las calles Ricardo Palma y Santa Isabel, donde los olores son insoportables y afecta a las familias, principalmente durante las horas de alimentación. Ante esto, pidieron una solución urgente a la Eps Grau.

“Esta zona siempre tiene el mismo problema. Los buzones colapsan y las aguas forman una cuenca ciega. Además, a los vecinos nos preocupa el anuncio de las próximas lluvias por el fenómeno El Niño. Si ya estamos así con este poco de agua en esta zona, imagínense el día que llueva”, señaló Juan Morán, secretario general del asentamiento José Carlos Mariátegui.