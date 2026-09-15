En un importante hito para la salud pública de la región, el Hospital de Especialidades de Sullana implementó, por primera vez, una innovadora técnica percutánea mínimamente invasiva para el implante de catéteres de diálisis peritoneal.

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Este avance asistencial optimiza drásticamente los recursos de la institución. Al realizarse de forma ambulatoria y bajo anestesia local, se elimina el uso de anestesia general y la necesidad de turnos en el centro quirúrgico, acelerando la respuesta médica.

La médica Nancy García Johnson, coordinadora de Nefrología, destacó que este método ofrece mayor seguridad, prolonga la vida útil del catéter y permite su uso inmediato en emergencias. Los primeros implantes exitosos fueron ejecutados por el nefrólogo Jhonatan Barraza, quien, además, capacitó al personal local para institucionalizar la técnica.

Por su parte, el director ejecutivo Edgar Paiva Fiestas, instó a las familias a acercarse al servicio para acceder al tratamiento y recibir capacitación para el cuidado en el hogar.

Este procedimiento de vanguardia cuenta con el respaldo económico del Fondo Intangible Solidario en Salud (FISSAL), garantizando acceso gratuito y de alta tecnología para los asegurados del Sistema Integrado de Salud (SIS) de bajos recursos.