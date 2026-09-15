El vínculo entre Edson Dávila y Gisela Valcárcel volvió a estar en el centro de los comentarios luego de que el conductor de ‘América Hoy’ aclarara qué papel tuvo la popular ‘Señito’ en sus inicios en televisión. Si bien reconoció que Valcárcel le brindó una oportunidad profesional, Dávila fue enfático al aclarar: “Nunca fue mi madrina”.

Durante una entrevista en el marco de las actividades de la Teletón 2026, el conductor fue consultado sobre las versiones que lo señalaban como uno de los motivos detrás de la ausencia de Ethel Pozo en el evento solidario.

Ante estas versiones, el conductor aseguró que no busca generar enfrentamientos ni con Ethel Pozo ni con Gisela Valcárcel. En ese sentido, remarcó que desea conservar el respeto hacia la popular ‘Señito’ y evitar cualquier tipo de comentario negativo entre ambos.

“ Lo único que quiero mantener es el respeto que siempre le he tenido a la señora Gisela. No me gustaría que se expresen mal de mí y yo tampoco expresarme mal de ella ”, aseguró.

Ethel Pozo a Janet Barboza y Edson Dávila por llamarla ‘exintegrante’: “Ese era mi programa”

Ethel Pozo reconoció que le afectó que Janet Barboza y Edson Dávila la mencionen como “la excompañera” en lugar de llamarla por su nombre. La conductora también recordó que América Hoy fue el programa que lideró durante varios años.

Durante su participación en el pódcast Sin + que decir, de María Pía Copello, la hija de Gisela Valcárcel señaló que siempre consideró a Janet y Edson como sus amigos, por lo que dijo no comprender por qué actualmente se refieren a ella de esa forma.

“Eso no me gustó, sí me dolió. Ese era mi programa. Además, eran mis amigos. Hemos pasado mi matrimonio, el cumpleaños de Janet, yo tengo recuerdos muy bonitos. ¿Cómo va a ser que ahora soy ‘la exintegrante’? Por lo menos digan mi nombre“, señaló.

“No entiendo por qué se ha referido a mí como la exintegrante, como si no recordara mi nombre (...) como si ellos estuvieran en otro nivel y yo soy la exintegrante. Qué pena. Yo creo que eso viene de parte de Janet”, agregó.

Además, Ethel Pozo negó la versión de Janet Barboza, quien afirmó que la hija de la ‘Señito’ conocía desde octubre de 2025 que formaría parte de La Granja VIP. Ante ello, la conductora brindó su propia explicación sobre lo ocurrido.

“Me da pena que quiera confundir a la gente. Cuando digo que ese sueño empieza en octubre, en televisión Azteca lo empecé a ver y empiezo a soñar con La Granja, como televidente. Pero ella lo pone para desmentirme (...) Yo decido mantener los bonitos recuerdos de ellos. Edson sí me ha escrito tras mi salida y espero que en algún momento me diga por qué está avalando esto”, concluyó.