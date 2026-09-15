Mario Barriga Málaga, candidato de Ahora Nación a la alcaldía distrital de Yarabamba, presentó una acción de amparo y una medida cautelar con el propósito de dejar sin efecto la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que declaró fundada la tacha en su contra y dispuso su exclusión de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El aspirante sostiene que la medida vulnera su derecho a la participación política y busca que se le restituya su candidatura. Barriga argumentó que la resolución del JNE fue emitida fuera de los plazos establecidos en el cronograma electoral, ya que el período para resolver apelaciones relacionadas con tachas y exclusiones venció el pasado 4 de septiembre.

En ese sentido, señaló que la Resolución N.° 3643-2026-JNE dispuso que los expedientes pendientes fueran devueltos a los jurados electorales especiales y que las candidaturas que no hubieran quedado firmes hasta esa fecha mantuvieran su vigencia.

La controversia gira en torno al cumplimiento del requisito de domicilio exigido para postular al cargo. El candidato afirmó que reside en Yarabamba desde hace cerca de 20 años, posee propiedades en el distrito desde 2011 y presentó recibos de servicios y otros documentos para acreditar su residencia y arraigo. Asimismo, cuestionó los informes municipales que señalaron que la dirección consignada en su inscripción no existiría, argumento que sustentó la tacha que finalmente derivó en su exclusión del proceso electoral.

Un informe del JNE del 5 de setiembre señala que la apelación del candidato generó el expediente ERM-2026037821, pero hasta ese día no se había emitido aún resolución a este requerimiento. La Resolución del JEE detalla que se debe mantener la inscripción y actualizar la lista de Ahora Nación con Barriga a la cabeza.

Además, un documento del Jurado Nacional de Elecciones de fecha 4 de setiembre, ordena que los candidatos cuyas apelaciones de exclusiones no se habían resuelto hasta el 4, deben mantener vigente su postulación.