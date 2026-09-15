Nueve meses de prisión preventiva se le dictó a un presunto integrante de la banda “Nueva Generación”. A él se le investiga por el supuesto delito de extorsión, al exigir la suma de 50,000 soles a un ciudadano para no atentar contra su integridad física ni la de sus familiares.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chulucanas declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por la fiscalía por nueve meses contra Nelson Alejandro Gómez Escalante, de 23 años, investigado por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión agravada.

La medida fue resuelta el pasado 12 de septiembre de 2026, como parte del proceso de investigación seguido contra el imputado.

El caso estuvo a cargo de la unidad de Secuestros y Extorsiones, con participación de personal policial de la Región Policial Piura, la Divincri y el Depincri Piura.

Recordemos que agentes de la Sección de Secuestros y Extorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura, en un trabajo conjunto con la División Regional de Inteligencia (Divreint) capturaron a Nelson Alejandro Gómez Escalante (23), alias “Alejo”, por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión.

La intervención se concretó el pasado 5 de setiembre a las 11:52 de la mañana, tras la denuncia de un ciudadano de 52 años.

Según las investigaciones, el agraviado venía recibiendo mensajes amenazantes e incluso videos de reglaje vía WhatsApp de presuntos integrantes de la banda criminal “La Nueva Generación”, quienes le exigían el pago de S/ 50,000 para no atentar contra su vida, su familia y su patrimonio.

Durante el operativo realizado por la policía se incautó un teléfono celular vinculado a la línea telefónica utilizada para realizar las exigencias económicas.

Se sabe que las extorsiones en Piura disminuyeron 58% entre enero y julio de 2026 frente al mismo periodo del año anterior: pasaron de 1,795 a 752 casos. Es la mayor reducción entre las regiones del país, aunque Piura aún ocupa el cuarto lugar nacional en número de denuncias acumuladas.

Las denuncias solo reflejan los casos que llegan a las autoridades, por lo que no es posible afirmar que la extorsión se haya reducido en la misma proporción.El dato es especialmente importante al mirar 2025, cuando Piura registró 2,791 denuncias, la cifra más alta de los últimos años, y fue la tercera región con más casos del país, según información del Ministerio del Interior.

Específicamente, las provincias de Piura y Sullana concentran alrededor de 7 de cada 10 denuncias registradas este año, lo que refuerza la necesidad de focalizar las acciones de prevención y seguridad.