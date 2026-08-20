La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sorteó el orden de ubicación que, en su respectivo bloque, tendrán los partidos políticos, alianzas electorales y movimientos regionales en las cédulas de sufragio que se utilizarán en las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre de 2026.

En Piura, en el segundo bloque de la cédula de sufragio que corresponde a los movimientos regionales, irá Fuerza Regional, único movimiento que se inscribió para estas elecciones en la región.

“Por sorteo se designó que los partidos políticos ocupan el primer bloque de la cédula y los movimientos regionales ocupan el segundo bloque. En la cédula aparecerán tanto los partidos de alcance nacional como regional”, explicó el jefe de la ODPE Piura, Juan Roel Godofredo Valdivia.

Agregó que para las 8 provincias, la cédula constará de tres columnas para elegir al gobernador y vicegobernador regional, consejo regional y alcalde provincial. Para los distritos, la cédula tendrá 4 columnas que incluye la elección para el alcalde distrital.

“Las cédulas ya han sido aprobadas. Una cédula se usará en la capital de la provincia donde se elegirá al alcalde provincial, gobernador y vicegobernador y consejo regional. En los distritos se usará la cédula de 4 columnas, donde además del alcalde provincial se elegirá al alcalde distrital”, precisó Godofredo.

De otro lado, la ubicación de 41 partidos políticos y 5 alianzas electorales nacionales se determinó mediante un sorteo realizado en la sede central de la ONPE. La ubicación en la cédula se estableció de acuerdo al orden en el que fueron extraídos los bolillos asignados a las organizaciones políticas. Los partidos aparecerán en la cédula de sufragio en el siguiente orden: Alianza Para El Progreso, Partido Político Nacional Perú Libre, Partido Por El Entendimiento, Recuperación y Unificación del Perú, entre otros.