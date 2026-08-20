Las autoridades sancionaron e internaron en el depósito municipal a dos vehículos de transporte colectivo por formar paraderos no autorizados en el frontis del Hospital de Especialidades III-1, en el sector oeste de la ciudad de Sullana.

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El operativo fue realizado por inspectores de la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial de la Municipalidad de Sullana quienes intervinieron los vehículos debido a la congestión generada por colectivos de distintas líneas que utilizan este punto como paradero improvisado, afectando incluso los espacios destinados a mototaxis autorizadas.

Los vehículos intervenidos corresponden a un colectivo de la “Línea 1” y otro de la empresa de transportes “A”. Ambos fueron sancionados con una multa equivalente al 15 % de la UIT e internados en el depósito municipal por la infracción cometida.