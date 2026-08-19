Un joven motociclista de 23 años resultó mal herido, luego que el vehículo que manejaba fue chocada violentamente por otra unidad que se dió a la fuga en la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana.

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El accidente se registró a la altura del kilómetro 07+200, donde resultó herido Luis Jesús Salés Yarlequé quien fue auxiliado por agentes policiales de Carreteras de Marcavelica, que lo trasladaron inmediatamente a la clínica Santa Rosa donde permanece internado, debido a las diferentes heridas que presenta.

Mientras tanto, efectivos de la comisaría de Marcavelica están a cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y dar con el paradero del vehículo que se dio a la fuga.