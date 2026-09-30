Con solo 12 años, la peruana Bianca Herrada sumó dos títulos internacionales a su trayectoria en el jiu-jitsu tras alcanzar el primer lugar en competencias organizadas por la Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ) en Brasil.

Su logro más reciente llegó en el Campeonato Brasileiro de Crianças No-Gi, donde consiguió el primer puesto de su categoría. El resultado se suma a la medalla de oro que obtuvo en junio de 2026 durante el Campeonato Brasileiro de Crianças Gi, disputado en São Paulo.

Bianca Herrada practica jiu-jitsu desde los seis años

Herrada comenzó a practicar esta disciplina a los seis años y, desde entonces, ha participado en diferentes competencias nacionales e internacionales.

Entre los resultados reportados en su trayectoria figuran el Campeonato Argentino de Jiu-jitsu, el AJP Buenos Aires, el campeonato ADCC Lima 2024 y el título de campeona nacional Gi 2025.

“Este campeonato me enseñó que, con esfuerzo, disciplina y el apoyo de quienes creen en mí, puedo alcanzar grandes metas”, señaló la deportista tras su participación en Brasil. También agradeció el respaldo de PERU LNG para competir en el torneo.

Los próximos desafíos de la peruana

Tras sus resultados en Brasil, Bianca Herrada continuará su calendario competitivo con su participación en el ADCC Internacional en el Callao y el Campeonato Nacional Gi.

La deportista busca seguir acumulando experiencia internacional y competir en nuevos escenarios mientras continúa su formación en esta disciplina.