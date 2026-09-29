El delantero de Alianza Atlético, Ariel Muñoz, una de las figuras del triunfo ante Sport Boys por las semifinales de la Copa Caliente de la Liga y que marcó un doblete en la ventaja conseguida por el conjunto sullanense en el Callao, confía en ganar el partido de vuelta.

“Venimos a buscar eso, un resultado amplio, tal como lo propuso el técnico Federico Urciuoli . Los tres goles de ventaja de visita, nos dio tranquilidad. Es una linda ventaja para poder terminar de la mejor manera ante el rival del otro grupo” , señaló Muñoz

El ariete sullanero señaló que se comenzó el partido en desventaja, pero resaltó la reacción que tuvieron para darle vuelta al marcador y terminar imponiéndose en esa plaza difícil que es el Callao.

“Empezamos perdiendo en los primeros minutos, pero tratamos de estar tranquilos. Sabíamos que con nuestro juego podíamos lastimar y lograr un triunfo, y nos llevamos el resultado ante los rosados” , sostuvo.

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EL PARTIDO

Alianza Atlético consiguió una importante victoria de 5-2 y sacó con una ventaja importante de cara al encuentro de vuelta y a un paso a la final, donde buscará asegurar su clasificación jugando en su terruño, en el Estadio Campeones del 36.

A pesar de comenzar perdiendo ante la “Misilera” con gol tempranero de José Davey (3 minutos), pudo voltear el marcador antes del primer parcial, con goles conseguidos por Jeferson Nolasco (12´); Román Suárez (28´) y Ariel Muñoz (36´), pero Rolando Díaz a los 42 minutos acortó distancia.

En la complementaria, los “Churres” volvieron a golpear y recuperaron la tranquilidad en el marcador, con goles de Ariel Muñoz (66´) y de Cristhian Penilla a los 90+3’ para conseguir la goleada.

Tras el partido, la afición del Callao se vio remecida con rumores de la salida del técnico Carlos Desio y se mencionaba a Jorge Sampaoli. aunque desde Brasil este último envió un mensaje al pueblo rosado y destacó el presente del equipo chalaco, reconociendo el trabajo de Carlos Desio, mensaje que tuvo un significado especial.