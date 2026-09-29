El delantero de Alianza Atlético, Ariel Muñoz, una de las figuras del triunfo ante Sport Boys por las semifinales de la Copa Caliente de la Liga y que marcó un doblete en la ventaja conseguida por el conjunto sullanense en el Callao, confía en ganar el partido de vuelta.
“Venimos a buscar eso, un resultado amplio, tal como lo propuso el técnico Federico Urciuoli. Los tres goles de ventaja de visita, nos dio tranquilidad. Es una linda ventaja para poder terminar de la mejor manera ante el rival del otro grupo”, señaló Muñoz
El ariete sullanero señaló que se comenzó el partido en desventaja, pero resaltó la reacción que tuvieron para darle vuelta al marcador y terminar imponiéndose en esa plaza difícil que es el Callao.
“Empezamos perdiendo en los primeros minutos, pero tratamos de estar tranquilos. Sabíamos que con nuestro juego podíamos lastimar y lograr un triunfo, y nos llevamos el resultado ante los rosados”, sostuvo.
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EL PARTIDO
Alianza Atlético consiguió una importante victoria de 5-2 y sacó con una ventaja importante de cara al encuentro de vuelta y a un paso a la final, donde buscará asegurar su clasificación jugando en su terruño, en el Estadio Campeones del 36.
A pesar de comenzar perdiendo ante la “Misilera” con gol tempranero de José Davey (3 minutos), pudo voltear el marcador antes del primer parcial, con goles conseguidos por Jeferson Nolasco (12´); Román Suárez (28´) y Ariel Muñoz (36´), pero Rolando Díaz a los 42 minutos acortó distancia.
En la complementaria, los “Churres” volvieron a golpear y recuperaron la tranquilidad en el marcador, con goles de Ariel Muñoz (66´) y de Cristhian Penilla a los 90+3’ para conseguir la goleada.
Tras el partido, la afición del Callao se vio remecida con rumores de la salida del técnico Carlos Desio y se mencionaba a Jorge Sampaoli. aunque desde Brasil este último envió un mensaje al pueblo rosado y destacó el presente del equipo chalaco, reconociendo el trabajo de Carlos Desio, mensaje que tuvo un significado especial.