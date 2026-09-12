El club Universitario de Deportes que continúa con la mirada puesta en campeonar en el Torneo Clausura y tentar luego el tetracampeonato, encuentra ahora su camino más fácil cuando les toque enfrentar a Alianza Atlético y a los albos, que estaban programados en el norte.

Primero tendría que jugar contra el equipo “Churre” de Federico Urciuoli, equipo que le ganó en su fortín por 2-1 en la fecha 12 del Torneo Apertura, esta vez no vendrá a Sullana, y le han trasladado la localía al Estadio Mansiche de la ciudad de Trujillo.

Los cotejos que ambos equipos piuranos disputan en su localía del norte en Piura, son considerados por los visitantes, como una plaza de elevadas temperaturas y que representa un desafío adicional.

Aun no existe confirmación sobre los estadios donde se desarrollarán ambos cotejos, lo que sí está definido es que los encuentros no podrán jugarse en Lima, debido a las disposiciones establecidas en el nuevo reglamento de la Federación Peruana de Fútbol, eso apunta que se disputarían en Trujillo.

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CON EL GRAU

En el caso de Atlético Grau, que lo jugará también de visita en la fecha 15, las autoridades no habilitaron el estadio de La Matanza para los “Albos”, imposibilitando que se juegue ahí y tendrán que volver a jugar en Trujillo.

El presidente albo Arturo Ríos, cuestionó esta medida de gran favoritismo para los “merengues e indicó el malestar que sienten por esta decisión que va en contra del fútbol peruano.

“ No se trata de buscar una mayor taquilla, como se ha señalado desde Lima, sino de una cuestión de costos y condiciones deportivas. Es totalmente un campeonato desvirtuado ”, explicó Ríos.

El dirigente considera que trasladar el partido de Piura a Trujillo termina alterando el desarrollo normal del campeonato, solo por favorecer a tal equipo, abriendo debate sobre las localías y las condiciones que pone la Liga 1.