Cuando un perro o gato deja de comer, especialmente si el cambio ocurre de manera repentina, es importante prestar atención. La pérdida de apetito no constituye una enfermedad por sí misma, sino que puede ser un signo de problemas de salud, estrés o cambios relacionados con su alimentación.

El equipo técnico de Royal Canin Perú identifica tres grandes grupos de causas que pueden explicar por qué una mascota rechaza su comida.

¿Por qué mi perro o gato no quiere comer?

Problemas de salud. El dolor dental, inflamación de las encías, problemas gastrointestinales, infecciones, dolor u otras enfermedades pueden reducir el apetito. En algunos casos, el animal puede relacionar la comida con una experiencia incómoda o dolorosa. Estrés o cambios en el entorno. Una mudanza, ruidos intensos, remodelaciones, viajes o la llegada de una nueva persona o mascota pueden modificar temporalmente la conducta alimentaria de perros y gatos. Cambios relacionados con el alimento. Sustituir bruscamente la dieta, ofrecer demasiados premios entre comidas, utilizar recipientes sucios o modificar las condiciones habituales en las que come la mascota también puede provocar rechazo.

¿Cuándo preocuparse si un gato no quiere comer?

La falta de alimento merece especial atención en los gatos, ya que una inapetencia prolongada puede provocar complicaciones importantes.

“Si notas que tu minino no toca su comida en todo un día o si además lo ves triste, decaído, vomitando o con diarrea, no lo dejes pasar”, señala Carolina Figueroa, médica veterinaria de Royal Canin.

En esos casos, la recomendación es solicitar evaluación veterinaria. El nivel de urgencia dependerá también de la edad, enfermedades previas y síntomas adicionales del animal.

Los gatos tampoco eligen su comida únicamente por el sabor. El olfato, la textura y la temperatura tienen un papel importante en su aceptación del alimento.

¿Por qué un perro puede rechazar su alimento?

En los perros también es necesario observar si la pérdida de apetito aparece acompañada de otros cambios, como vómitos, diarrea, dolor, decaimiento o alteraciones en el consumo de agua.

Modificar continuamente la alimentación para intentar que el perro coma tampoco es necesariamente la solución. Los cambios bruscos de dieta pueden provocar molestias gastrointestinales.

Cuando sea necesario sustituir un alimento por otro, la transición debe realizarse progresivamente siguiendo las indicaciones del veterinario y considerando las necesidades nutricionales del animal.

¿Qué hacer si una mascota pierde el apetito?

Los especialistas recomiendan mantener horarios regulares para la alimentación y ofrecer la comida en un lugar tranquilo, limpio y alejado de fuentes de estrés.

También es importante conservar adecuadamente los alimentos para mantener sus características y evitar ofrecer demasiados premios entre las comidas principales.

No se recomienda forzar la alimentación, administrar medicamentos sin indicación veterinaria ni sustituir de manera improvisada la dieta habitual por preparaciones caseras no balanceadas.

Si el rechazo de comida persiste, aparece repentinamente o está acompañado de otros síntomas, la mascota debe ser evaluada por un médico veterinario.