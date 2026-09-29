A cuatro años de pena privativa de libertad fue condenada la docente Esperanza López Marco por el delito de peculado por apropiación, en agravio del Estado. La pena fue convertida en 208 jornadas de prestación de servicios a la comunidad. Además, deberá cumplir cinco años de inhabilitación y pagar S/2 mil de reparación civil.

c

Los hechos

El caso se remonta a marzo de 2017, cuando López Marco se desempeñaba como docente y responsable del local de la I.E. N.° 30001-70, ubicada en la comunidad nativa Valle Samaria, distrito de Mazamari, provincia de Satipo. En esa condición recibió S/5 mil transferidos por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), para trabajos de reparación, pintura y reposición de mobiliario del plantel.

Según la acusación fiscal, entre marzo y junio de ese año, la entonces responsable del colegio retiró y dispuso de la totalidad de los recursos sin contar con la autorización ni con la aprobación previa de la ficha técnica por parte de la responsable de infraestructura de la UGEL Satipo.

Además, los trabajos para los que había sido destinado el dinero no fueron ejecutados en la institución educativa.

El castigo

Durante el juicio oral, el fiscal provincial Miguel Jhony Rojas Mayta, del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Selva Central, sustentó los elementos probatorios que acreditaron la responsabilidad penal de López Marco.

La sentencia establece también que la docente queda inhabilitada por cinco años. La Fiscalía precisó que, antes de ser sentenciada, la procesada había devuelto S/10 mil al Estado, monto que no impidió la condena por los hechos acreditados durante el proceso.