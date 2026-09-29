Un hombre fue condenado a 22 años de prisión efectiva por agredir físicamente y abusar sexualmente a su expareja en el distrito de Jacobo Hunter, en Arequipa. La sentencia fue dictada contra David E. S. Q., a quien se le atribuyó la comisión de los delitos de agresión contra la mujer e integrantes del grupo familiar y violación de la libertad sexual.

Según la investigación de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Jacobo Hunter, el condenado y la víctima habían mantenido una relación de convivencia. El caso se produjo en el inmueble que ambos compartían.

De acuerdo con la acusación fiscal, Sánchez ingresó a la habitación de su expareja y la atacó con golpes. Luego la amenazó con un cuchillo y la sometió sexualmente.

La víctima ya había presentado denuncias contra el agresor y existían medidas de protección dictadas por el Poder Judicial a favor de ella y de sus hijos. Según la Fiscalía, estas medidas no habrían sido respetadas.

Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó certificados médico-legales, pericias de biología forense y análisis realizados a las prendas de vestir, además de una evaluación psicológica y otros testimonios. Entre las evidencias se encontró la presencia de restos seminales y signos de violencia en las prendas.

La Fiscalía también informó que la víctima se retractó durante el juicio de la denuncia por violación sexual. Sin embargo, sostuvo que las demás pruebas reunidas durante la investigación permitieron acreditar los hechos.

Otro elemento considerado fue la declaración referencial de la hija menor de la víctima, quien habría presenciado la agresión y alertado a la Policía.

Además de la pena de cárcel, el fallo establece que Sánchez deberá pagar S/ 6,180 de reparación civil a favor de la agraviada y S/ 1,000 al Estado. También se le prohibió acercarse o comunicarse con la víctima y se ordenó que reciba tratamiento terapéutico.

La investigación estuvo a cargo del despacho de la fiscal provincial Giovanna Mary Elizabeth Rosas Ramos, de la Fiscalía de Hunter.

VIDEO RECOMENDADO