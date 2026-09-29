Más de 50 personas, entre jóvenes y adultos, conquistaron la cima del cerro Pichango, en la provincia de Palpa (región Ica), tras una ardua caminata de cinco horas en el marco del Día Mundial del Turismo.

Recorrido por horas

Para cumplir este reto, los participantes recorrieron cerca de 7 kilómetros y ascendieron aproximadamente 1 000 metros por una pendiente de 30 grados.

Martín Aguilar Rejas, vocero de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo (Agotur) de Palpa, sostuvo que el medio centenar de caminantes llegó a la cima del cerro antes de las 10:00 de la mañana del domingo 27 se setiembre.

“El recorrido duró aproximadamente cinco horas, con sus respectivos descansos para apreciar el hermoso valle palpeño conforme subíamos a la cima del cerro Pichango, celoso guardián de esta provincia”, señaló.

Aguilar agregó que para esta caminata se recomendó el uso de ropa ligera y fresca, de preferencia de manga larga para evitar quemaduras solares, además de llevar agua o electrolitos para prevenir calambres y deshidratación.

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