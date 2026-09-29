Dos jóvenes fueron asesinados a balazos frente a un parque del asentamiento humano Canto Chico, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con los vecinos, las víctimas se encontraban remolcando un automóvil con una grúa cuando fueron interceptadas por sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta.

Según RPP, los jóvenes, que resultaron gravemente heridos, fueron llevados de emergencia al Hospital de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento.

Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta la zona donde ocurrió el ataque y acordonaron el lugar para recoger evidencias y realizar las diligencias correspondientes.

Familiares de uno de los jóvenes señalaron que los atacantes se habrían equivocado de objetivo. No obstante, esta versión deberá ser corroborada o descartada por las investigaciones policiales.

“Cuando han visto que no era él, han ido por el otro chico, pero no sabían; y cuando han visto que no, como que no eran, se han corrido”, señaló una allegada a dicho medio.