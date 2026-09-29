Un niño de 6 años resultó gravemente herido luego de ser impactado por bloques de madera que cayeron de un camión en la calle General Francisco Vidal Laos, cerca del cruce con la calle Simón Bolívar, en Tablada de Lurín, distrito de Villa María del Triunfo.

Según testimonios recogidos en el lugar por América Noticias, el menor regresaba del colegio y caminaba hacia su vivienda junto a su abuelo y su hermana mayor cuando el material se desprendió del vehículo de carga.

La hermana consiguió esquivar la madera, mientras que el abuelo recibió un golpe en la cabeza. El niño fue derribado por las tablas y sufrió impactos en el cuerpo y la cabeza.

Un trabajador del sector retiró el material para rescatar al menor. Tras ser liberado, el niño logró caminar algunos pasos, pero posteriormente se desvaneció en la vía pública.

El menor fue trasladado de emergencia al Hospital Guillermo Kaelin, donde quedó internado bajo atención médica especializada.

Testigos cuestionan descarga de madera en la vía pública

Vecinos de la zona indicaron que los camiones habitualmente ingresan al predio de la maderera para realizar las labores de descarga. Sin embargo, testigos afirmaron que, en esta ocasión, la maniobra se realizó en la calle.

De acuerdo con esas versiones, en el área donde se efectuaba la descarga tampoco se habían colocado vallas de seguridad ni señales para advertir a los peatones sobre el peligro. Estas circunstancias deberán ser determinadas por las autoridades durante las investigaciones.

El accidente ocurrió aproximadamente a media cuadra de la vivienda de la familia del menor.

Consultado por medios de comunicación, un trabajador del establecimiento indicó que la empresa no emitiría un pronunciamiento sobre lo ocurrido.

Tres personas permanecen en la comisaría de Tablada de Lurín

Tras el accidente, tres personas vinculadas con la operación fueron trasladadas a la comisaría de Tablada de Lurín mientras se realizan las diligencias correspondientes.

Según la información disponible, se trata del conductor del camión, un trabajador de la maderera y el administrador del establecimiento.

La Policía Nacional del Perú recaba testimonios y realiza diligencias para esclarecer las circunstancias en las que los bloques de madera cayeron sobre el menor y determinar eventuales responsabilidades.

La investigación también deberá establecer las condiciones en las que se desarrollaba la descarga y si se adoptaron las medidas de seguridad correspondientes en la vía pública.

El Ministerio Público deberá evaluar los actuados del caso y definir la situación legal de las personas intervenidas conforme avancen las diligencias.