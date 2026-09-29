El ataque contra una combi en el Callao dejó a un conductor y una pasajera heridos por impactos de bala, mientras que una tercera persona sufrió lesiones leves.

De acuerdo con RPP, el ataque se registró en la cuadra 18 de la avenida La Paz, en el distrito de La Perla, cuando la combi, que cubre la ruta hacia Surco, permanecía detenida para recoger pasajeros.

Según la hipótesis policial, el atacante habría abordado la combi como un pasajero y, luego de bajar del vehículo, permaneció en los exteriores para disparar contra la unidad. Pese a estar herido, el conductor puso en marcha la combi para alejarse del lugar, pero durante la maniobra atropelló accidentalmente a un pasajero que intentaba descender.

El conductor logró avanzar unas diez cuadras hasta llegar a la sede de la División de Dosaje Etílico de la Policía, donde funciona un policlínico. Allí, vecinos y agentes policiales auxiliaron a la pasajera, quien tenía una herida en el brazo, y brindaron primeros auxilios al chofer. Ambos llegaron conscientes y por sus propios medios para recibir atención médica.