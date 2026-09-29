Una joven mujer fue hallada sin vida al mediodía de ayer en las gradas ubicadas sobre el Mercado El Techado, en el jirón José Gálvez de Tarma.

La víctima fue identificada como Liz Mayumi López Machacuay (22). Tras recibir la alerta de los pobladores, agentes de la Policía llegaron al lugar para verificar el hecho y recabar información que permita esclarecer lo ocurrido.

Por disposición de la fiscal provincial Flor de María Luyo Beltrán, del 4.º Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tarma, se efectuó el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue del hospital Félix Mayorca Soto, donde será sometido a la necropsia de ley.