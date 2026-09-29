En una noche de elegancia, emoción y orgullo sanmiguelino, el Centro Poblado de San Miguel, en la provincia de Pisco, celebró la elección y coronación de sus nuevas representantes de la belleza, como parte de las actividades conmemorativas por sus 126 años de creación.

Nuevas soberanas

La corona de Miss San Miguel 2026 fue otorgada a Judith Isabel Neyra Huamán, quien destacó por su elegancia, belleza y carisma durante la ceremonia. El momento central de la noche estuvo a cargo del alcalde del centro poblado de San Miguel, Jhon Román Hernández, quien tuvo la responsabilidad de colocar la corona a la nueva soberana, oficializando así su elección como representante de la belleza sanmiguelina para el 2026.

Por su parte, Luna Aquije Franco fue coronada como Miss Primavera San Miguel 2026, convirtiéndose en otra de las protagonistas de esta jornada festiva. Su elección estuvo acompañada por los aplausos y felicitaciones de los asistentes, quienes celebraron su juventud, alegría y entusiasmo, valores que forman parte del espíritu de las celebraciones por el aniversario del centro poblado.

La coronación de ambas representantes forma parte del programa de actividades preparado por la comunidad sanmiguelina para conmemorar sus 126 años de historia, una fecha que congrega diversas manifestaciones culturales, sociales y festivas.

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