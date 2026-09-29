Un operativo ejecutado por el Comando Unificado Pataz (Cupaz) en la provincia liberteña de Pataz permitió intervenir a tres personas y decomisar un arma de fuego, municiones y artefactos explosivos.

Integrantes de las Fuerzas Armadas, en coordinación con personal de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus) y de la División de Investigación de Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos (Divitiame), participaron de esta operación denominada “Lanza de Acero”, la cual permitió incautar un fusil AR-15 de cañón corto, 102 municiones calibre 223, 92 cartuchos de dinamita y 23 segmentos de mecha de seguridad.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la dependencia policial de la jurisdicción para continuar con las pesquisas correspondientes.

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