El año escolar 2026 en la región Arequipa terminará el próximo 11 de diciembre, una semana antes de la fecha programada inicialmente, informó el gerente regional de Educación, Marco Choque.

La resolución que oficializa la medida fue firmada ayer y será publicada hoy junto con las disposiciones que deberán cumplir las instituciones educativas públicas y privadas.

El funcionario explicó que la decisión busca proteger la integridad y la vida de los estudiantes ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño.

Precisó que el adelanto no afectará el cumplimiento de las horas lectivas mínimas exigidas por el Ministerio de Educación, ya que las actividades de gestión previstas para la última semana serán reprogramadas.

Choque señaló además que los viajes de estudio y de promoción podrán realizarse siempre que estén debidamente programados y no interfieran con el desarrollo de las actividades académicas.