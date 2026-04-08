En conferencia de prensa realizada en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Ica, se confirmó oficialmente la llegada al Perú de la actual Miss Universo 2025, Fátima Bosch, quien visitará la región Ica los días 17 y 18 de abril como parte de una agenda orientada a la promoción turística.

Visita histórica

El anuncio fue realizado por Jessica Newton, presidenta de la Organización Miss Perú, quien destacó que esta visita contará con la presencia de prensa internacional de la organización Miss Universo, lo que permitirá mostrar al mundo los principales atractivos de la región.

“Ica tiene un gran potencial turístico, pero hay que mostrarlo al mundo. Si no se muestra, no podemos atraer turistas. Los días 17 y 18 de abril nos visitará Fátima Bosch, acompañada de todo el equipo de prensa internacional”, señaló Newton.

Asimismo, resaltó su vínculo personal con la región y la importancia de visibilizar sus riquezas culturales y naturales. “Tengo por Ica un cariño muy especial, mi abuela materna es de Ica. El hecho de poder traer a una Miss Universo me parece maravilloso, porque tiene muchísimo para ofrecer. Hay que aprovechar los millones de seguidores que tiene para mostrar la Huacachina, nuestras costumbres, bailes, gastronomía y el pisco peruano”, añadió.

La regidora provincial de Ica, Silvia Bertolotti, destacó que uno de los puntos centrales de la visita será una actividad abierta al público en el oasis de la Laguna de Huacachina, programada para el viernes 17 de abril desde las 5:00 de la tarde, donde la población podrá participar de manera gratuita.

Añadió que tendrá un impacto directo en la economía local, poniendo énfasis en la participación ciudadana. “Nos debemos sentir orgullosos de ser iqueños. Nuestra región es productora de pisco y vino por excelencia. Consideramos que seguiremos apostando por este tipo de visitas porque aportan bastante a nuestra economía regional, generan movimiento económico y acá todos ganan. Además, la población va a poder participar de este evento totalmente gratis y compartir con la Miss Universo”, declaró.

Por su parte, el director regional de Turismo de Ica, Gustavo Huerta, subrayó la relevancia de esta visita como una oportunidad estratégica para posicionar a Ica a nivel nacional e internacional.

“Es un anuncio importante para la ciudad. Será un espectáculo en la Huacachina con una programación formal. Ica está bendecida con atractivos como la playa Roja, la Huacachina y la Reserva Nacional de Paracas, que ya son visitados por miles de turistas. Esta actividad generará mucho turismo en la región”, afirmó.

Durante la actividad también se rindió un reconocimiento a Jessica Newton. El alcalde provincial, Carlos Reyes Roque, la declaró Hija Predilecta de Ica y le otorgó la Medalla de la Ciudad, en mérito a su aporte al impulso del turismo.

La conferencia incluyó además una presentación artística de “La Comparsa Iqueña”, con danzas y estampas típicas que reflejan la identidad cultural de la región.

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