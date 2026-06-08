La NASA anunciará este martes 9 de junio a los cuatro astronautas que integrarán la misión Artemis III, una de las etapas más importantes de su programa de exploración lunar. La presentación se realizará desde el Centro Espacial Johnson, en Houston, y será transmitida en vivo a través de las plataformas oficiales de la agencia espacial estadounidense.

La revelación de la tripulación genera expectativa debido a que Artemis III representa el siguiente gran paso dentro de la estrategia de exploración de la Luna impulsada por la NASA. La misión está prevista para el año 2027 y forma parte de los preparativos para futuras expediciones tripuladas de mayor alcance.

La agencia espacial informó que la actividad comenzará a las 10:00 de la mañana, hora peruana. Los nombres de los astronautas serán presentados durante un evento público que podrá seguirse mediante NASA+, el canal de YouTube de la institución e Instagram Live.

Tras la ceremonia, los integrantes de la misión participarán en una ronda de entrevistas presenciales y virtuales. De esta manera, el público podrá conocer más detalles sobre quienes asumirán esta nueva etapa del programa espacial.

Coming soon: one of history’s most complex missions



Tune in on Tuesday, June 9, at 11am ET, to meet the astronauts flying aboard Artemis III, the mission that will test docking capabilities with commercial landers in low Earth orbit — an important step to crewed lunar landings. pic.twitter.com/8XPmEVLwQK — NASA (@NASA) June 7, 2026





¿Cuál será el objetivo de Artemis III?

Luego del desarrollo de Artemis II, la NASA concentra ahora sus esfuerzos en la siguiente misión de la serie. La misión tiene como propósito continuar la evaluación de tecnologías y procedimientos necesarios para futuras operaciones en la superficie lunar.

La agencia busca reducir riesgos y validar sistemas antes de avanzar hacia nuevos descensos tripulados. Los resultados obtenidos serán utilizados para fortalecer las capacidades de exploración previstas para los próximos años.

Además, esta misión será clave para el desarrollo de futuras operaciones dentro del programa Artemis. La experiencia obtenida permitirá ampliar el conocimiento sobre las condiciones necesarias para mantener actividades humanas en la Luna.

Artemis III llevará a cuatro astronautas a bordo de la nave Orion, que será lanzada desde el Centro Espacial Kennedy mediante el cohete SLS. Durante la misión se evaluarán maniobras y sistemas necesarios para futuras operaciones de alunizaje y exploración tripulada.

La NASA considera que esta etapa será clave para fortalecer sus capacidades de exploración fuera de la Tierra. Además de contribuir a los planes para establecer una presencia humana sostenida en la Luna, los avances obtenidos servirán de base para futuras misiones tripuladas a Marte.