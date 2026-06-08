La Plaza Joven incorporó a su programación de 2026 una adaptación familiar de “El Fantasma de la Ópera”, basada en la célebre novela del escritor francés Gastón Leroux.

La puesta en escena se estrenará el próximo 13 de junio en el Teatro La Plaza y marcará la primera vez que esta historia llega al público peruano en una versión especialmente pensada para disfrutar en familia.

La obra está dirigida por Els Vandell y Rod Díaz, quienes proponen una mirada accesible para nuevas generaciones sin perder la esencia del clásico literario.

Misterio, música y fantasía en la Ópera de París

La historia transcurre en la gran Ópera de París, donde comienzan a ocurrir sucesos inexplicables.

Puertas que se cierran solas, mensajes misteriosos y la presencia de un enigmático personaje generan inquietud entre quienes habitan el teatro.

Sin embargo, la aparición de la joven cantante Cristine desencadena una serie de acontecimientos que revelarán secretos ocultos durante años y cambiarán el destino de todos los personajes.

La producción combina elementos de misterio, música, humor y emoción, buscando acercar uno de los grandes relatos universales al público infantil y familiar.

Un elenco con reconocidos actores nacionales

La adaptación cuenta con la participación de destacados actores de la escena peruana.

El elenco está integrado por Paul Martin, Avril Gil, Anaí Padilla, Emilram Cossío e Ítalo Maldonado.

Los intérpretes darán vida a una versión renovada de la historia, diseñada para conectar tanto con niños como con adultos.

Una historia sobre aceptación y empatía

Según los directores, la propuesta busca ir más allá del misterio que caracteriza a la obra original.

“Queríamos acercar esta historia clásica a las familias desde un lugar más humano y cercano. Más allá del misterio y la aventura, esta obra habla sobre la necesidad de ser vistos, comprendidos y aceptados”, señalaron.

La producción apuesta por transmitir valores relacionados con la empatía, la inclusión y la comprensión de las diferencias.

Funciones y venta de entradas

La temporada se realizará en el Teatro La Plaza.

Horarios

Sábados: 4:00 p. m.

4:00 p. m. Domingos: 4:00 p. m.

Las entradas están disponibles a través de Joinnus

También pueden adquirirse directamente en la boletería del teatro.