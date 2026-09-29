Los Pantanos de Villa, en Chorrillos, afrontan una situación de alerta ante los efectos que podría generar el fenómeno El Niño durante los próximos meses, informaron especialistas.

El incremento de las temperaturas y las precipitaciones por encima de lo habitual previstas entre septiembre de 2026 y enero de 2027 amenazan con alterar el equilibrio de este importante humedal limeño.

Ericka Peña, guía ecológica de la Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa (Prohvilla), informó que uno de los principales peligros será el incremento de la evaporación del agua en las lagunas.

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Esta situación -afirmó- reduciría el espejo de agua disponible y, con ello, también los espacios de alimentación y descanso para las especies que dependen de este ecosistema limeño.

Según lo informado, la reducción del recurso hídrico podría afectar especialmente a entre 15 mil y 20 mil aves migratorias procedentes del hemisferio norte, que llegan al humedal durante la temporada de verano para alimentarse y descansar antes de continuar su recorrido.

Si las condiciones se deterioran, estas especies podrían buscar otros lugares.

Riesgos

Otro aparente peligro está asociado al ingreso de agua con sedimentos y residuos sólidos provenientes de sectores aledaños, situación que podría perjudicar las lagunas y los organismos que viven en ellas.

Además, el aumento de la salinidad de los suelos y la pérdida de hábitats representan amenazas para la flora y fauna de este ecosistema.

El Refugio de Vida Silvestre Pantanos de Villa posee 263.27 hectáreas y alberga más de 210 especies de aves, además de 13 especies de peces y cinco de anfibios y reptiles.

Este espacio natural capitalino destaca por su importancia como refugio para especies residentes y migratorias, que lo consideran como un punto indispensable para su subsistencia, señaló Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).