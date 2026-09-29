La pasajera y el conductor heridos tras el ataque a balazos contra un bus de la empresa de transportes Machu Picchu, que cubre la ruta Carabayllo-Chorrillos, fueron dados de alta, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

Ambos fueron trasladados al Hospital Arzobispo Loayza alrededor de las 7:00 p.m. del último lunes, luego del ataque contra la unidad registrado en el cruce de la avenida Universitaria con el jirón Pérez de Tudela, en el Cercado de Lima.

Ambos presentaron heridas de bala, pero no fue necesario que pasaran por una intervención quirúrgica. Por ello, recibieron el alta médica pocas horas después del ataque.

Por otro lado, el bus atacado permanece en los exteriores de la Comisaría de Mirones Bajo, cuyos agentes continúan con las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables del ataque.

Cercado de Lima: Conductor y pasajera resultan heridos tras ataque a balazos contra bus

Un bus de transporte público fue atacado a balazos por presuntos extorsionadores en el cruce de las avenidas Morales Duárez y Universitaria, en el Cercado de Lima. El ataque dejó heridos al conductor de la unidad y a una pasajera.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 6 de la tarde del lunes, cuando el bus de la empresa Machu Picchu, que cubre la ruta Chorrillos-Carabayllo, se encontraba recogiendo pasajeros.

El siniestro habría sido perpetrado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta y que huyeron en dirección a San Martín de Porres. Los heridos fueron trasladados al Hospital Arzobispo Loayza para recibir atención médica.

De manera preliminar, se conoció que el conductor habría recibido un impacto de bala en el rostro. Hasta el momento, no se cuenta con información sobre el estado de salud de la pasajera.

Este no sería el primer ataque contra un vehículo de la empresa de transporte Machu Picchu. En junio de 2025, una de sus unidades también fue atacada a balazos en el distrito de Chorrillos.