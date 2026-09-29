Las autoridades ejecutaron el “Plan Rastrillaje” e intervinieron diversos bares, paraderos de vehículos y avenidas en la provincia de Sullana, con la finalidad de realizar el control de identidad a los ciudadanos y la verificación de vehículos.

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La diligencia estuvo a cargo de los fiscales adjuntos Sara Vidal y Kevin Antón de la Fiscalía de Prevención del Delito, junto a efectivos de la Policía Nacional del Perú.

Las autoridades llegaron a la intersección de la avenida Champagnat con la calle San Carlos, donde intervinieron un paradero de mototaxis y realizaron el control de identidad de los choferes. Además, verificaron los vehículos, obteniendo resultados negativos para personas con requisitorias o vehículos con reporte de robo.

También llegaron a la calle Santa Martha y el parque del asentamiento Sánchez Cerro; a la calle San Miguel del asentamiento Pilar Nores; avenida Par Vial, (a la altura del asentamiento 17 de Enero) y sus alrededores.

También intervinieron bares y locales nocturnos en el asentamiento El Obrero, avenida Circunvalación y el asentamiento Nueve de Octubre.