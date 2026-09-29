En lo alto. La selección de vóley sub 14 de la Institución Educativa N° 81025 José Antonio Encinas, ubicado en el distrito trujillano de Víctor Larco Herrera, se proclamó campeón de la fase macrorregional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDPA) 2026. Tras este logro, representarán a la zona norte del país en la etapa nacional a disputarse en el mes de noviembre en la ciudad de Lima.

LA CAMPAÑA

El sexteto encinista, dirigido por el entrenador Carlos Aguilar Pereda, tuvo enfrente a rivales muy fuertes en la macrorregional, que se desarrolló en la región Lambayeque.

En el Coliseo Cerrado de Chiclayo, el primer rival a quien vencieron fue a Lambayeque, por 2 sets a 0, con parciales de 25-17 y 25-11, demostrando un gran nivel. Luego, derrotaron a Cajamarca por 2 set a 0 y por el mismo marcador a Tumbes. Y en el cotejo por el título, se impusieron 2 sets a 0 a Piura.

“Este logro es parte del esfuerzo, disciplina y trabajo en equipo. Ahora, a seguir preparándonos para la nacional y luchar por el título”, indicó Aguilar Pereda.

SUMARON

El plantel escolar campeón lo integran: Elton Colqui Salvador, Miguel García Tananta, Fabián La Cruz Sojo, Cristhoper Mendoza Medina, Yoseider Pérez Delgado, Osdaniel Medina Villegas, Keiver Rengifo Solórzano, Rodrigo Meza Tocas, Lucas Campos Orbegozo y Ricardo Rodríguez Cabrera. Además está la delegada Zindy Ortecho Rodríguez.

“Cada salto, cada balón salvado y cada punto fue una muestra del esfuerzo, la disciplina y la pasión de nuestros estudiantes”, sentenció el entrenador Aguilar.

Cabe mencionar que José Antonio Encinas fue campeón de la zona Ugel y, luego, de la fase regional.

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