En partido de ida y vuelta, la escuadra de Deportivo El Inca de Chao superó 4-3 a FC Sport River de Florencia de Mora, en el Estadio César Acuña Peralta, ubicado en el centro poblado El Milagro, y logró su primera victoria en la etapa nacional de la Copa Perú.

PELEADO

Una primera mitad donde El Inca, que dirige Luis Bardales, se vio sorprendido sobre los 3 minutos de juego. Dentro del área apareció Enrique Huangal, quien le pegó un derechazo y venció la resistencia del golero Denzel Caña.

Sin embargo, El Inca reaccionó y logró la paridad a los 15’ por intermedio de Adrián Mujica, quien anotó un gol olímpico.

Cuando el reloj marcaba los 41’, el portero Caña terminó derribando a Huangal. El réferi Jair Vargas cobró penal. El “Coche” Eider Ruiz tomó el balón y de un derechazo anotó el segundo tanto para la “Franja”.

Antes de irse al descanso, 45’, otra vez el “Coche” Ruiz anotó su doblete y estiró la diferencia luego de recibir un centro desde la derecha por su compañero Huangal. Era el 3-1.

GRAN REACCIÓN

Para la parte complementaria, El Inca adelantó sus líneas y sobre los 48’, Ichiro Plasencia terminó cayendo en el área luego de que Cristiano Álvarez lo jalara de la camiseta. El árbitro Vargas cobró la pena máxima. Plasencia ejecutó y puso el descuento a los 49’.

Corrían los 62’ y Mujica trepó por la banda izquierda, sacó el centro al área y apareció Plasencia para conectar el esférico con golpe de cabeza para enviarlo al fondo del arco de River, defendido por Ever Rodríguez. Era el 3-3.

Y a los 87’, el ariete Ronald Caipo recuperó un balón en el mediocampo, se sacó la marca de tres defensores, pisó el área y habilitó a Álvaro Guevara, quien solo frente al pórtico marcó el cuarto tanto para el representante de la provincia de Virú. El Inca se llevó tres puntos de oro a casa.