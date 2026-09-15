La Línea 1 del Metro de Lima reportó este martes 15 de septiembre inconvenientes en la circulación de sus trenes, situación que afecta el desplazamiento de los pasajeros que utilizan este sistema para movilizarse por la capital. La empresa operadora comunicó que viene realizando acciones para atender el problema y recuperar el funcionamiento habitual.

El aviso fue difundido esta mañana, aunque la concesionaria no precisó qué originó la incidencia registrada en el servicio. Tampoco informó cuánto tiempo podría tomar la atención del problema ni cuándo se restablecerán las frecuencias habituales.

La empresa reconoció las molestias generadas por la situación y solicitó a los usuarios tomar en cuenta las condiciones registradas durante sus desplazamientos. El pronunciamiento también incluyó disculpas para las personas que resultaron afectadas por los inconvenientes.

En su comunicado, la Línea 1 informó que las labores para atender la incidencia continúan y que buscan recuperar el servicio en el menor tiempo posible. “Se están presentando demoras en el servicio. Estamos trabajando para normalizar la situación en el más breve plazo”, señaló la empresa.

" Lamentamos las molestias ocasionadas, muchas gracias por su comprensión", agregó la Línea 1.