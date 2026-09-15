Cinco personas fueron detenidas preliminarmente en Piura como presuntos integrantes de la organización criminal “Los Verdugos de la Nueva Generación”, investigada por los delitos de organización criminal y extorsión agravada. La medida fue dispuesta por el Sexto Primer Juzgado de Investigación especializado en delitos de funcionarios y crimen organizado, mediante la Resolución N.° 01 del 1 de septiembre de 2026.

El operativo estuvo a cargo de la DIVINCCO PNP Piura, con apoyo de la DIGIMIN-DIVBUS, y contó con la participación de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Piura – Equipo 2.

La orden judicial establece un plazo de 15 días de detención preliminar para Evelyn Katerine Cueva Flores, Jhayr Alexander Rivas Montero, Tatiana Dayana de los Ángeles Castillo Grillo, Douglas Campodónico Díaz y Evelyn Yesenia Alcedo Campodónico.

Como parte de la intervención, las autoridades allanaron ocho inmuebles y cuatro celdas de establecimientos penitenciarios, entre ellas las del penal de Ancón I y del penal de Piura.

Según la investigación fiscal, “Los Verdugos de la Nueva Generación” tendría una estructura que opera desde establecimientos penitenciarios y mantiene conexiones con personas en libertad. Entre los internos señalados figuran José Luis Neciosup Crisanto, recluido en el penal de Piura, y Dennis Bladimir Maza Arenas, interno del penal de Ancón I, a quienes la investigación atribuye un rol de liderazgo.

La organización, de acuerdo con la información policial, realizaría llamadas extorsivas para exigir pagos directos o cuotas mensuales. Las amenazas incluirían posibles atentados con granadas y ataques contra las víctimas si no cumplían con las exigencias económicas.

La investigación también señala como presuntos coordinadores a Jorge Luis Maza Arenas y Edson Arturo Chanta Rentería, ambos recluidos en el penal de Piura. Entre los afectados mencionados figuran ciudadanos, centros médicos y empresas de transporte, entre ellas “Estrella Dorada”.

Uno de los mecanismos identificados por las autoridades para recibir el dinero sería el uso de billeteras digitales. Las presuntas recaudadoras Evelyn Katerine Cueva Flores, Jhayr Alexander Rivas Montero, Tatiana Dayana de los Ángeles Castillo Grillo, Sonia Angélica Rentería Sisniegas y Evelyn Yesenia Alcedo Campodónico habrían facilitado sus cuentas de Yape para recibir los pagos.

Posteriormente, según la investigación, el dinero habría sido transferido a terceras personas, entre ellas Douglas Campodónico Díaz.

La Fiscalía sustenta la investigación, entre otros elementos de convicción, en declaraciones de testigos protegidos y actas de reconocimiento. Los cinco detenidos permanecerán bajo detención preliminar durante el plazo establecido por el Poder Judicial, mientras continúan las diligencias para determinar las responsabilidades que correspondan.